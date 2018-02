Nuivat kritiikit eivät vaikuttaneet – Cheek-elokuva nousi Suomen katsotuimmaksi

Aamulehti

Kriitikoilta Antti Holman tähdittämä Veljeni Vartija on saanut nihkeän vastaanoton. Aamulehden Pekka Eronen antoi elokuvalle kaksi tähteä.

Viikonlopun katsotuimmat

Tampere

1. (–) Veljeni vartija

2. (1.) Supermarsu

3. (2.) Labyrintti: Tappava lääke

4. (–) The Post

5. (3.) The Greatest Showman

6. (7.) Tuntematon sotilas

7. (5.) Solsidan

8. (4.) Kaikki oikein

9. (6.) Jumanji: Welcome to the Jungle

10. (8.) Star Wars: The Last Jedi

Yhdysvallat

1. (2.) Jumanji: Welcome to the Jungle

2. (1.) Labyrintti: Tappava lääke

3. (–) Winchester

4. (4.) The Greatest Showman

5. (3.) Hostiles

6. (5.) The Post

7. (6.) 12 Strong

8. (7.) Den of Thieves

9. (8.) The Shape of Water

10. (9.) Paddington 2

Lähde: Finnkino, IMDB.