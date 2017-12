Nokialaiskirjailija muistelee elämäänsä 50-luvulla valkoisessa talossa kauppalassa: Ulkomaalaisia vieraita ja hieno sisustus

Karoliina Kallio Alma Media

Valkoinen talo oli Nokian kauppalassa, Kutomon naapurissa, aseman toisella puolella. Nyt kauppalasta on tullut kaupunki, eikä Kutomokaan ole sama kuin ennen. Valkoisesta talosta on tullut keltainen, mutta Liisa Laurilalle se on aina valkoinen. Valkoinen talo on Liisa Laurilan lapsuudenkoti.

Nyt Liisa Laurila seisoo nostalgisissa tunnelmissa tuon talon pihassa. Siitä on jo yli 50 vuotta, kun Laurilan perhe muutti pois Valkoisesta talosta. Siitä huolimatta Liisa muistaa yhä, minkä huoneen ikkuna mikäkin on.

Talonmieheksi valkoiseen taloon

Liisa Laurilan lapsuudessa Valkoisessa talossa asui teollisuusneuvos Teriö perheineen. Laurilat muuttivat talon yläkerran toiseen päätyyn, kun perheen isä sai talonmiehen työt hoitaakseen. Äiti puolestaan auttoi Teriön perhettä kotitöissä.

Valkoisessa talossa Liisa Laurilalle aukeni aivan uusi maailma. Hän pääsi näkemään läheltä herrasväen arkea.

Nyt Laurila on kirjoittanut kirjan vuosistaan valkoisessa talossa. Kirjan nimi on "Valkoisen talon aika" ja se on kuvaus 1950- ja 1960-lukujen elämästä ja ihmisistä, lapsen silmin katsottuna.

– Ne, jotka muistavat tuon ajan Nokian, tunnistavat varmasti asioita, joista kerron, Laurila sanoo.

Tuohon aikaan Nanson naiset tulivat aamuisina suurina joukkoina polkupyörällä töihin. He jättivät matkan varrella tyhjät maitopullot kauppaan ja ottivat täytetyt pullot työpäivän jälkeen mukaan.

Ihmiset tekivät elämänsä ensimmäisiä ulkomaanmatkoja ja toivat Tukholman tuliaisina teräskattiloita.

Yksi Nokian ensimmäisistä televisioista tuli arpajaisvoittona Valkoiseen taloon. Sitä tultiin katsomaan kauempaakin.

– Telkan katseleminen alkoi usein jo virityskuvasta, vaikkei siinä mitään näkemistä ollutkaan, Liisa Laurila naurahtaa.

Erityisesti hän muistaa Englannin prinsessa Margaretin ja Tonyn häät. Ensimmäistä kertaa suomalaisilla oli mahdollisuus seurata kuninkaallisia häitä tuosta ihmeellisestä näköradiosta. Valkoisen talon kotikatsomo täyttyi hetkessä.

Lapsuuden loppu

Liisa Laurila muistaa Valkoisen talon kauniin ja siistin sisustuksen. Joskus talossa kävi ulkomaalaisia vieraita. Muutaman kerran vuodessa neuvoksetar järjesti juhlat. Tuolloin Liisan äidillä riitti puuhaa.

– Olimme tavallaan kahden kerroksen väkeä. En tarkoita luokkarajoja, vaan sitä, että tuohon aikaan kaikki oli niin selkeää. Jokainen tiesi paikkansa ja tehtävänsä. Koskaan minulle ei kuitenkaan tullut sellaista tunnetta, etteikö meitä olisi arvostettu.

Liisa kävi Aseman koulua. Rautatiensillan alikulkua ei vielä ollut, joten Liisan oli ylitettävä junaraiteet päästäkseen kouluun.

– Siihen aikaan suurin osa liikenteestä kulki rautateitse. Aamuisin ratapiha oli täynnä pitkiä tavarajunia. Kotona minulle oltiin sanottu, etten missään nimessä saa oikaista hyppelemällä junan vaunujen välistä. Junat piti siis kiertää. Koulumatka olikin melkoista mutkittelua.

Vuonna 1965 Liisa Laurilan isä sai töitä muualta ja perhe muutti toiselle paikkakunnalle. Liisa oli tuolloin 16-vuotias. Muutto Valkoisesta talosta merkitsi hänelle ikään kuin lapsuuden loppua.

