Nimi on nyt tiedossa: Pori Jazzin uusi toimitusjohtaja tulee media-alalta

Sini Kuvaja Pori

Pori Jazzin uudeksi toimitusjohtajaksi on valittu Miika Ranne. Ranne työskentelee tällä hetkellä Yleisradion luovien sisältöjen suunnittelupäällikkönä.

41-vuotias Ranne on syntynyt ja kasvanut Porissa. 15 viime vuotta hän on työskennellyt media-alalla. Yle Asian vastaavana tuottajana hänen vastuullaan olivat muun muassa ohjelmat Marja Hintikka Live ja Puoli seitsemän. Hän toimi myös Juhannusjunan ja Nenäpäivä-show'n tuottajana.

–Valintaamme vaikutti Ranteen osaaminen suurten ohjelmatuotantojen parissa ja toisaalta hänen verkostoitumiskykynsä ja näyttönsä avoimen tiimijohtamisen kulttuurista, kommentoi Pori Jazz 66 ry:n hallituksen puheenjohtaja Hannu Jaakkola valintaa tiedotteessa.

Ranne aloittaa uudessa tehtävässään lokakuun alussa.

Pori Jazz on Ranteelle tuttu festivaali, josta hänelle ovat jääneet mieleen muun muassa Macy Grayn, Alicia Keysin tai Wilson Pickettin esiintymiset mutta myös ystävät, yhteisöllisyys ja ylpeys porilaisuudesta.

–Pori Jazz on musiikkifestivaalien pioneeri, joka on onnistunut säilymään kiinnostavana jo yli 50 vuotta hukkaamatta ydintään. Mielestäni Pori Jazzilla on myös eräänlainen sivistystehtävä, jota on tärkeää vaalia, Ranne kommentoi tiedotteessa.

Pori Jazz ehti valita kesäkuussa toimitusjohtajakseen Merikarvian kunnan kehityspäällikkönä työskennelleen Aki Ruotsalan. Ruotsalan nimitys peruttiin hänen kohua herättäneiden homolausuntojensa takia.

Vuodesta 2015 Pori Jazzin toimitusjohtajana työskennellyt Janne Nieminen siirtyy Hämeenlinnan kaupungin kulttuuripäälliköksi.