Niinistö-kirja avaa kansan suosiman presidentin myyttistä uraa ja elämää: "Hän on hyvin tunnistettavien ristiriitaisuuksien mies"

Suomessa eletään poikkeuksellista aikaa. Valtakuntaa johtaa valtavan suosion kerännyt mies, jonka poliittiset päämäärät ovat osin mysteeri jopa hänen lähipiirilleen.

Millainen on tasavallan presidentti Sauli Niinistö, mies myytin takana? Tähän ja moneen muuhun kysymykseen pyrkii vastaamaan Aamulehden toimittajien Matti Mörttisen ja Lauri Nurmen kirjoittama teos, joka julkaistaan ensi viikolla.

Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra (Into 2018) käsittelee Niinistön elämää aina 1950-luvulta tähän päivään. Erityisesti huomio kohdistuu poliittisen uran analysointiin.

–On kysymyksessä lähes käsittämättömän suosion saanut suomalainen poliittinen henkilö. Kyllähän tilanne vaatii avaamaan hänen persoonaansa ja taustaansa niin hyvin kuin mahdollista, Mörttinen sanoo.

Valtava taustatyö

Kirjan tiedot pohjautuvat muun muassa arkistoihin, haastatteluihin ja Niinistön julkisiin esiintymisiin. Myös presidentiltä itseltään pyydettiin haastattelua, mutta presidentin kansliasta tuli kohteliaan kieltävä vastaus maaliskuussa.

Tiedonhaku toteutettiin kolmen hengen tiimissä, jossa mukana oli kustannusyhtiön palkkaama tutkimusavustaja Mari Rautiainen.

–Hänen ansiostaan meillä on paljon arkistojen kätköistä löytyvää vanhaa tietoa, joka tässä muuttuu uudeksi tiedoksi, Mörttinen sanoo.

Arkistomateriaali kattaa runsaasti julkaistua ja julkaisematonta tietoa. Tärkeitä lähteitä ovat myös lukuisat Niinistön kanssa läheisissä tekemisissä olleet henkilöt aina poliittisista vaikuttajista vanhoihin opiskelukavereihin.

Osa kirjan haastatteluista on tehty nimettömästi, mutta valtaosa esiintyy nimellään. Kirjassa kuullaan esimerkiksi presidentti Tarja Halosen, valtiovarainministeri Petteri Orvon, EK:n toimitusjohtaja Jyri Häkämiehen ja Suomen pitkäaikaisimman ulkoministerin Erkki Tuomiojan kertomuksia.

–Yllätyimme positiivisesti, miten korkeimman mahdollisen tason suomalaiset vaikuttajat suhtautuivat meidän työhömme hyvin myönteisesti, Nurmi sanoo.

Inhimillisesti asiaa

Vaikka kirja on tuhti tietopaketti, tekijöillä on tärkeä tavoite: kukaan ei saa nukahtaa kirjaa lukiessaan. Hyvä tietokirja menee hukkaan, jos sitä ei jaksa lukea.

–Suomi on täynnä kuivahkosti kirjoitettuja tylsiä historiaopuksia. Vaikka on tehty tutkimustyötä, esitystavassa on pyritty yhdistämään asiallisuus sopivassa määrin räväkkyyteen, Nurmi kertoo.

Nurmen mielestä Niinistön koko elämäntarinan kertominen on välttämätöntä. Poliittisen uran analyysi jää muuten kuivaksi ja vajaaksi.

Niinistön läheisesti tuntevien ihmisten haastatteluissa korostuu mielenkiintoinen seikka. Vaikka he puhuvat tasavallan presidentistä etunimellä, moni sanoo, ettei pohjimmiltaan tunne häntä ihmisenä.

Kirja pyrkii avaamaan Niinistön persoonaa ja uraa myös ihmissuhteiden kautta. Kirjassa puhuu esimerkiksi entinen kansanedustaja Tanja Karpela, joka avaa parin suhdetta. Entiset opiskelutoverit taas kertovat uusia asioita Niinistön nuoruudesta.

Käytännönläheinen mies

Niinistö tunnetaan hieman erakkona, ulospäin varautuneesti esiintyvänä miehenä. Nurmen mielestä juuri siksi Niinistön valtava kansansuosio on kiinnostavaa.

Niinistön uraa leimaa tietynlainen käytännönläheisyys. Kun hänen uraansa tarkastelee pitkällä aikavälillä, on vaikea hahmottaa yhtä selkeää aatetta tai arvomaailmaa.

–Kirjassa pohditaan paljon, onko Niinistöllä itsellään jotain linjaa. Hän on hyvin tunnistettavien ristiriitaisuuksien mies.

Jos Niinistöä pitäisi joillain aatteella kuvata, ne olisivat jurismi ja positiivinen populismi. Ei kansaa kiihottava, vaan kansaa mielistelevä.

Kirjassa pohditaan myös, kuinka paljon Niinistön elämästä on niin sanotusti käsikirjoitettua. Uralle mahtuu Mörttisen mukaan lukuisia käännekohtia.

–Se on osa tätä Niinistön mysteeriä, että mitkä kaikki niistä ovat olleet aitoja ja mitkä näytelmää. Ainakin 5–10 kertaa on tullut kuva, että Niinistö on jättämässä poliittisen toiminnan kokonaan, eikä sitten ole jättänyt.

Niinistö-myytin avaaminen ei palvele vain kansan tirkistelynhalua, vaan sillä on tärkeä yhteiskunnallinen merkitys.

Myytinmurtamisen tarve kumpuaa Mörttisen mukaan Suomen poliittisesta järjestelmästä. Suomessa presidentin valta-asema on epäselvä. Samaan aikaan presidentin tuolilla istuu valtavan suosittu mies, jota kukaan ei oikeastaan tunne.

–Se saattaa tuottaa avoimuuden ja läpinäkyvyyden kannalta riskialttiita tilanteita, Mörttinen sanoo.

Sauli Niinistö – Mäntyniemen herra tulee myyntiin kirjakauppoihin ensi maanantaina 13. elokuuta.