Arvioimme kiinnostavimmat uudet nuortenkirjat: Tämän tarinan ja kuvituksen kanssa sinun on pakko nauraa

Marjaana Roponen

Älykästä teinihuumoria

Otava

Kaj Korkea-aho − Ted Forsström: ZOO! Viraalit nerot. ★★★★★

Kuvitus Pentti Otsamo. Suomentanut Laura Beck. Sivuja 208. Otava, 2017.

Atlas aloittaa kasiluokkansa yksin, koska hänen paras kaverinsa Elliott on vaihto-oppilaana kaukana maailmalla. Hulvattomien ja itseironisten sähköpostikirjeiden kautta tulee kerrotuksi häikäisevän hauska tarina Atlaksen oppilaskuntavaaliehdokkuudesta ja taistelusta koulua riivaavaa tyhmyyttä vastaan. Tämän tarinan ja kuvituksen kanssa joudut nauramaan, sillä Atlas on Neropatin päiväkirjojen Gregin älykäs Suomi-serkku.

Hevostytön taistelutarina

Karisto

Päivi Lukkarila − Emilia Mäkinen: En ikinä luovuta. ★★★

Sivuja 261. Karisto, 2017.

Leukemiaan menehtyneen Emilia Mäkisen elämään perustuva romaani on kirjoitettu Mäkisen läheisten toiveesta. Tarina välittää 12-vuotiaana sairastuneen sisukkaan hevostytön rankkojen vuosien kokemukset. Romaani näyttää, miten kurjalta nuoresta tuntuu aikuisten kokema hätä ja ilottomuus. Mukana on myös Emilian omia tarinanaihioita, joista osa on syntynyt sairauden tuoman ulkopuolisuuden ja vaille jäämisen kokemuksista.

Tyttö kuin pehmolelu

WSOY

Jukka Behm: Pehmolelutyttö. ★★★

Sivuja 202. WSOY, 2017.

Emilia elää pehmolelujensa kanssa mielikuvitusmaailmassa. Samaan aikaan hän tapaa aikuisia miehiä, jotka ovat valmiita maksamaan hänen koskettelustaan. Pehmolelutyttö kuvaa osuvasti nuoren elämää lapsuuden ja aikuisuuden rajalla sekä näyttää aikuisten vastuuttomuuden ja välinpitämättömyyden. Aihe on tärkeä ja asetelma näppärästi kehitelty, mutta kokonaisuus jää asetelmallisuutensa vangiksi ja Emilian henkilöhahmo ohueksi.

Kepeää taikaa

WSOY

Anna Hallava: Valpuri Vaahteran maaginen korva ★★★

Sivuja 220. WSOY 2017.

Äiti on noita ja isä viikatemies. Balettiin hurahtaneen veljen lisäksi kotona asuu kakkua rakastava pullon henki. Ei ihme, että Valpurin on mainittava, että hän on normaali tyttö. Paitsi ettei ole. Valpuri alkaa kuulla poikien ajatukset, mistä seuraa sekä hauskoja että ankaria hetkiä. Päiväkirjamuoto on ajoittain raskasta luettavaa lyhyine tapahtumatiivistelmineen, vaikka kutkuttava tarina aukeaa välillä pidemmiksi kohtauksiksi.

Vakuuttava reaalifantasiasarjan avaus

Tammi

Elina Rouhiainen: Väki 1: Muistojenlukija ★★★★★

Sivuja 387. Tammi, 2017.

Topelius-palkinnon voittanut Muistojenlukija on rikas kuvaus erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaamisesta. Ihmisten muistot lintuina näkevän Kiurun elämä mullistuu kiertolaiselämää elävien nuorten kautta. Upea fantasiaa realismiin sekoittava tarina koskettaa viiltävillä nuoruuden kuvauksillaan. Kiuru on erinomaisen elävä henkilö ja hänen sisäiset taistelunsa turvallisen elämän ja villin vapauden välillä todentuntuisia.