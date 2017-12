Neljä viidestä elämäkerrasta kertoo miehistä – Äänestä: Kenestä pirkanmaalaisesta naisesta tahtoisit lukea?

Anni Tolonen Aamulehti

Elämäkertoja julkaistiin tänä vuonna enemmän kuin vuosiin, mutta suurin osa niistä kertoo miehistä. Siinä missä Oskari Katajisto, Olli Lindholm, Anssi Kela tai Patrik Laine saivat elämäkerran, naisten osalta täytyi olla lähes maan äiti tai matriarkka ansaitakseen teoksen tarinastaan.

Vuonna 2017 sellaiset naiset kuin Tellervo Koivisto, Miina Sillanpää ja Lenita Airisto saivat elämäkerran. Pirkanmaalaisena naisena elämäkerran sai yksi tunnetuimmista pirkanmaalaisista kulttuurivaikuttajista, Sylvi Salonen.

Tämän vuoden 67 elämäkerrasta 55 on kirjoitettu miehistä eli koko vuoden elämäkerroista neljä viidestä teoksesta käsitteli miehiä.

Naisista kertovia elämäkertoja julkaistiin 12 kappaletta. Suurin osa niistä kertoi ulkomaisista naisista, kuten kuningatar Elisabethista, Marlene Dietrichista ja Melania Trumpista.

Vaikka naisista kertovia elämäkertoja julkaistiin vuonna 2017 suhteellisen vähän, esimerkiksi Tampereen kaupunginkirjastoon tänä vuonna hankituista elämäkerroista ja muistelmista lainatuin teos oli Lenita Airiston elämäkerta.

Satavuotisen Suomen juhlavuonna sotahistoria näkyi kirjakauppojen hyllyillä. Niin Ehrnroothin suvusta, Mannerheimista kuin Kekkosestakin julkaistiin useita teoksia, mutta lottien, vaikuttajanaisten tai kotirintamien tarinoita sodasta tai sotien jälkeisistä ajoista ei viime vuodelta juuri löydy.

Suurimmat elämäkertakustantajat olivat vuonna 2017 Docendo ja Minerva kustannus. Esimerkiksi Docendo julkaisi ennätysmäärän elämäkertoja, yhteensä 14 teosta. Niistä jokainen kertoo miehistä. Muun muassa tamperelainen Timo Jutila sai oman teoksensa.

–Meille ei ole juuri tarjottu naisten elämäkertoja ja henkilökuvia, mutta mielellämme niitä toki kustannamme. Kyllä tässä on selvä vääristymä, myönnetään, Docendon kustantaja Juha Virkki toteaa.

Minerva kustannus julkaisi viime vuonna yhteensä 17 elämäkertaa. Niistä 12 kertoi miehistä. Minerva teki silti tilastoon kaikkein suurimman naispiikin, sillä yhtiö julkaisi viisi naisista kertovaa elämäkertaa.

–Vaikka asiasta keskustellaan nyt paljon, mikään kustantamo ei voi alkaa julkaista elämäkertoja jollain sukupuolikiintiöllä. Teoksia julkaistaan sen mukaan, mitä tarjotaan, ja toisaalta sen mukaan, mikä myy. Yksi kysymys on myös se, kuka suostuu elämäkerran kohteeksi. Moni suhtautuu suojelevasti elämäänsä, sukupuolesta riippumatta, Minerva kustannuksen kustannuspäällikkö Pekka Saarainen kertoo.

Kustannusosakeyhtiö Siltala julkaisi tänä vuonna kaksi naisista kertovaa elämäkertaa ja yhden kokoelman naistaiteilijoista. Miehistä kustantamo julkaisi yhteensä neljä elämäkertaa.

Siltalan tiedottaja Reetta Ravi kertoo, että ensi vuonna luvassa on varmuudella ainakin kahden kotimaisen naisen elämäkerrat. Miehistä elämäkertoja on tulossa näillä näkymin vain yksi. Ravin mukaan naisten elämäkertojen määrän kasvuun vaikuttaa yhteiskunnan rakenteiden ja työelämän muutos, mutta myös yleinen keskustelu aiheesta.

–Elämäkertojen miesvaltaisuudesta on nyt puhuttu paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, joten ehkä tämä on jonkinlaista vastausta puheenaiheeseen. Esimerkiksi kuusikymppiset talouselämän vaikuttajamiehet ovat aloittaneet uransa ilman naisia eli esimerkiksi 1960-luvulla naisia ei vielä ole ollut johtavassa asemassa siinä määrin kuin miehiä. Nyt kun tilanne työelämässäkin on muuttunut, naiset saavat varmasti enemmän jalansijaa myös elämäkerroissa, Ravi sanoo.

Äänestä suosikkiasi

Satavuotisen Suomen historiasta löytyy pitkä lista vaikuttajanaisia, joiden elämästä kelpaisi lukea. Aamulehti listasi yli sata pirkanmaalaista naista, joiden tarina ansaitsee tulla kerrotuksi.

Listauksesta löytyy niin taiteiden, tieteiden kuin taloudenkin vaikuttajia esimerkiksi Suomen ensimmäisenä naisena arkkitehtitoimiston perustaneesta Wivi Lönnistä nuoriin kirjailijoihin. Osa vaikuttajista syntyi Pirkanmaalla, toiset ovat tehneet uransa juuri maakunnassa.

Nyt voit antaa äänesi: kenen pirkanmaalaisen vaikuttajanaisen elämästä tahtoisit lukea?

Kirjoitamme jutun tai ainakin pyydämme haastattelua eniten ääniä saaneilta naisilta alkuvuoden aikana, joten nyt kannattaa kertoa mielipiteensä.

Jos listauksesta puuttuu karismaattinen vaikuttajanainen, vinkkaa meille suosikkisi ja lisäämme hänet listalle. Voit lähettää ehdotuksesi meille sähköpostilla osoitteeseen anni.tolonen@aamulehti.fi tai lisätä sen jutun perässä olevaan kommenttikenttään.

Jutussa on huomioitu seuraavien kustantamoiden julkaisemat elämäkertateokset: Docendo, Otava, Tammi, Johnny Kniga, WSOY, Minerva, Karisto, Siltala, SKS, Bazar, Like ja Nemo.