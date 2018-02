Näyttelijätähti rohkaisi itseään vodkalla ennen kuin uskalsi lähestyä ihailemaansa ohjaajaa: "Tuollainen tyrkyttäminenhän ei ole tapana"

Kalle Kinnunen

Terrorismiaiheiset elokuvat kertovat väkivallasta, tekoihin johtavista tapahtumaketjuista ja siitä, millaiset ihmiset ovat iskujen takana. Siitä, miltä uhrien omaisista tuntuu, ei ole nähty montaa tulkintaa.

Fatih Akinin ohjaama ja kirjoittama elokuva In the Fade – Kuin tyhjästä voitti parhaan ei-englanninkielisen elokuvan Golden Globen. Jo aiemmin Diane Kruger sai pääroolista Cannesin elokuvajuhlien parhaan naisnäyttelijän palkinnon.

–Olen elokuvassa Fatihin alter ego. Hänellä on voimakas oikeudentunto ja hän on henkeen ja vereen perheihminen. Jos jotain tällaista tapahtuisi hänelle, hän iskisi takaisin, Kruger kertoo.

Sisäistä voimaa

Krugerin esittämän Katjan mies ja lapsi kuolevat tarinan alussa uusnatsien pommi-iskussa. Alussa tyylilajina on realismi, mutta tarina ottaa yllättäviä askelia. In the Fade rikkoo uhrin mielentilaan liittyviä olettamuksia ja vastaa katsojan kostonhimoon.

Tarinaa voi ajatella niinkin päin, että se kertoo, kuinka terroristiksi tullaan. Elokuvan näkökulmahenkilö Katja on lopulta itse valmis väkivaltaan. Kruger kieltäytyy sanomasta, mitä hän ajattelee päähenkilön ratkaisuista.

–En voi tuomita roolihahmoani enkä halua vaikuttaa siihen, miten yleisö kokee elokuvan. Minun tulkintani on toissijainen, hän toteaa.

Krugerin varovainen vastaus alleviivaa elokuvan tarinan riskejä. In the Fade voidaan mieltää oman käden oikeuden puolustuspuheeksi. Kruger haluaa korostaa elokuvan muistuttavan, että maailmaan tulee koko ajan lisää Katjoja, jotka ovat menettäneet kaiken.

–Elokuva esittää lopulta epämiellyttävän kysymyksen, mitä itse tekisit.

Näyttelijän näkökulmasta elokuva ei ole kostotarina, vaan kertoo surusta ja tuskasta. Kruger ja Akin harjoittelivat kaksi kuukautta ennen kuvauksia, jotka kestivät toiset kaksi kuukautta.

–Kun pitää noista tunteista kiinni koko kuvausten ajan, on turtumisen riski. Minun piti koko ajan löytää uutta sisäistä voimaa.

Käytännössä se tarkoitti vihaa, joka Katjassa herää. Tuhoavien voimien kanavoiminen vei Krugerin äärirajoille.

–Sillä oli hintansa. Uuvuin elokuvaa tehdessä.

Vodkasta rohkaisua

Muun muassa Quentin Tarantinon ohjaamassa Kunniattomissa paskiaisissa keskeisen roolin tehnyt Diane Kruger on jo pitkään ollut kotimaansa suurin elokuvatähti, vaikka häntä ei ole aiemmin nähty saksankielisessä roolissa.

Ensimmäisiä elokuviaan hän teki Ranskassa mallintöiden ohella, kunnes saksalaistaustainen Hollywood-ohjaaja Wolfgang Petersen roolitti hänet naispääosaan historiallisessa spektaakkelissa Troija.

Läpimurrosta on nyt 15 vuotta. Hollywood-elokuvista suurin osa on ollut keskinkertaisia, vaikka vastanäyttelijöinä ovat olleet esimerkiksi Nicolas Cage ja Liam Neeson. Silta-sarjan amerikkalaisversiossa hän esitti Saga Norénia vastaavan naispoliisiroolin.

Saksanturkkilaiseen Akiniin Kruger tutustui, kun he kumpikin olivat Cannesin elokuvajuhlien tuomaristossa. Näyttelijä päätti mennä ihailemansa, muun muassa Berliinin Kultaisella karhulla palkitun ohjaajan luo ja suoraan ehdottaa yhteistyötä.

–Tuollainen tyrkyttäminenhän ei ole tapana, Kruger toteaa.

Hän rohkaisi itseään vodkalla ennen kuin saartoi Akinin.

–Tulimme heti juttuun. Sain hänet nauramaan.

Viisi vuotta myöhemmin Akin tarjosi Krugerille tämän elämän roolia.

Kuin kotiinpaluu

In the Fade ei ole Krugerin ensimmäinen Saksassa kuvattu elokuva. Esimerkiksi Kunniattomia paskiaisia kuvattiin Berliinissä. Kotiinpaluulta työskentely Hampurissa silti tuntui.

–Olen yhä kiinni saksalaisessa kulttuurissa. Vaikka olen asunut Yhdysvalloissa, en esimerkiksi tiedä, miten New Yorkin ja Los Angelesin ulkopuolella eletään. Katjaa ymmärsin, vaikka minulla on erilainen sosiaalinen tausta.

Vaikka herkkyys ei ole ensimmäinen sana, joka elokuvan tarinasta ja kovaa elämää eläneestä Katjasta tulee mieleen, Kruger ylistää Akinia nimenomaan siitä.

–Hyvin harvat miehet kirjoittavat näin herkkiä ja syviä naishahmoja, näyttelijä kehuu.

–Käsikirjoittajana Fatihille oli tärkeää, että Katjassa on omat ristiriitansa. Ohjaajana hänelle tärkeintä on liike ja energia. Hän vaatii läsnäoloa tavalla, jota en ollut ohjaajissa aiemmin kohdannut.