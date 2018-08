Näyttelijä Suvi-Sini Peltola näki, kun poika hakattiin kuoliaaksi lähijunassa – "Ajattelin, että kaikella kokemallani on tarkoitus, jos ryhdyn näyttelijäksi"

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Pieni Suvi-Sini Peltola konttaa näyttämölle. Helsinkiläisen Kom-teatterin lavalla on käynnissä konsertti, ja lavalle Suvi-Sinin on päästävä. Eletään 1970-luvun loppua. Suvi-Sini on alle vuoden ikäinen. Isä, näyttelijä Sulevi Peltola on joitakin vuosia sitten…