Näin syntyy ympäristöaktivisti – Susanna Myllylän valokuvissa kansalainen herää puolustamaan oikeuksiaan

Raili Roth Aamulehti

Tutkija Susanna Myllylän valokuvissa tavallisesta pirkanmaalaisesta tulee ympäristöaktivisti. Rabbit hole -kuvissa kansalainen herää puolustamaan perusoikeuksiaan ja kulttuuriympäristöään.

Harva osaa heti toimia, jos tutut metsät hakataan kultakaivoksen kairausalueeksi tai lähitiet muuttuvat rekkaväyliksi.

Näyttelyn aihe pohjautuu Myllylän tutkimushankkeeseen, joka selvittää Dragon Mining -yhtiön vastuukysymyksiä Orivedellä ja Valkeakoskella. Hän on aiemmin tutkinut suomalaisten selluyritysten ja alkuperäiskansojen suhteita Brasiliassa.

Myllylä on valkeakoskelainen tietokirjailija ja tutkija. Hän on myös ympäristöpolitiikan dosentti Itä-Suomen yliopistossa. Myllylä on käyttänyt kenttätyössään dokumentaarista valokuvausta ja syvähaastatteluja.

Susanna Myllylä: Rabbit Hole 27.8. saakka valokuvakeskus Nykyajassa. Pe 10.8. kello 12–18.