Näin Aamulehden kriitikot ovat arvioineet Tulenkantaja-ehdokkaana olevia kirjoja

Matti Kuusela Aamulehti

Tiina Laitila Kälvemark: Seitsemäs kevät. Wsoy 2017. 176 sivua.

★★★★

wsoy

"Muodoltaan Seitsemäs kevät liikkuu romaanin ja novellikokoelman rajapinnassa. Sivuja on reilusti alle 200, mutta Laitila Kälvemark on loistava tiivistäjä. Tekstiin tuntuu mahtuvan enemmän kuin moneen tuplasti pidempään romaaniin. (Kaisa Järvelä, AL 29.5. 2017)

Lue koko arvio: Intialaispoika joutuu eroon äidistään, koska ruotsalaisbloggaaja haluaa vuokrata kohdun

Tasoja arkisten ajatusten takana

Satu Taskinen: Lapset. Teos 2017. 296 sivua.

★★★★★

Teos

"Vaikka Taskinen ei keksi tällä muodollaan kirjallisuuteen uutta, hän kirjoittaa komeasti niin, että jokaisen arkisen ajatuksen takana kulkee toisia tasoja. Navidista kasvaa niin käsin kosketeltava, että hetken kuvittelen tuntevani miehen." (Marjaana Roponen, AL 26.5.2017)

Lue koko arvio: Opettaja matkaa lastenlastensa syntymäpäiville ja perkaa nykymaailman tilan: ”Jälkeen jää vain ilmansaasteiden vana.”

Kuin pieni satutimantti

Magdalena Hai: Kurnivamahainen kissa. Kuvittanut Teemu Juhani. Karisto, 2017. 47 sivua.

★★★★★

Karisto

"Tämä kirja on kuin pieni satutimantti. Jännittävästä jättiläismäisen kissan ja pienen tytön kohtaamisesta alkava tarina jatkuu toiveikkaana seikkailuna. Kissa on jo syönyt melkein kaiken maailmassa ja pienen pieni tyttö ottaa tehtäväkseen pelastaa maailman kissalta − ja ahneudelta. Taianomainen ja inspiroiva mustavalkokuvitus on erottamaton osa kertomusta." (Marjaana Roponen, AL 13.10.2017)

Lue koko arvio: "Kirja kuin pieni satutimantti" – Tässä viisi hyvää kirjaa luettavaksi syyslomaviikolla

Häikäisevän hauska tarina

Kaj Korkea-aho − Ted Forsström: ZOO! Viraalit nerot. Otava, 2017. 208 sivua.

★★★★★

Otava

"Hulvattomien ja itseironisten sähköpostikirjeiden kautta tulee kerrotuksi häikäisevän hauska tarina Atlaksen oppilaskuntavaaliehdokkuudesta ja taistelusta koulua riivaavaa tyhmyyttä vastaan. Tämän tarinan ja Pentti Otsamon tekemän kuvituksen kanssa joudut nauramaan." (Marjaana Roponen AL 30.1. 2018)

Lue koko arvio: Arvioimme kiinnostavimmat uudet nuortenkirjat: Tämän tarinan ja kuvituksen kanssa sinun on pakko nauraa

Poikkeuksellisen kiehtovaa dekkaria

Heikki Kännö: Mehiläistie. Sammakko 2017. 344 sivua.

★★★★★

Sammakko

"Kännö kirjoittaa loistavalla tavalla taiteeseen ankkuroituvaa mysteeridekkaria. Teksti ei tunnu missään vaiheessa taideluennolta, vaan se on poikkeuksellisen kiehtovaa dekkaria, jota lukiessaan sisäistää sinä sivussa Joseph Beuysin taiteen ja taidekäsityksen. (Markus Määttänen, AL 9.2.2018)

Koskettaa viiltävillä nuoruuden kuvauksillaan

Elina Rouhiainen: Väki 1: Muistojenlukija. 387 sivua. Tammi, 2017.

★★★★★

Tammi

"Upea fantasiaa realismiin sekoittava tarina koskettaa viiltävillä nuoruuden kuvauksillaan. Kiuru on erinomaisen elävä henkilö ja hänen sisäiset taistelunsa turvallisen elämän ja villin vapauden välillä todentuntuisia. (Marjaana Roponen AL 30.1.2018)

