Museodraama kertoo tapahtumista, jotka johtivat Suomen sisällissotaan

Elina Laurila Aamulehti

Tampereen Poliisimuseossa nähdään lauantaina kaksi esitystä Toivon tie -museodraamasta. Se kertoo tavallisen ihmisen näkökulmasta tapahtumista, jotka johtivat Suomen vuoden 1918 sisällissotaan. Päähenkilö Toivo on valintojen äärellä, sillä vuonna 1917 Suomi on ajautumassa sekasortoon ja kansa on jakautumassa kahtia.

Tamperelaisen Somana-yhdistyksen esitys on valmistettu Poliisimuseon erikoisnäyttelyn Järjestys romahtaa – kun viha muuttuu hyveeksi ja kosto ansioksi pohjalta. Näyttely kierretään esityksen aikana kaksi kertaa ja tapahtumiin tutustutaan sekä punaisten että valkoisten näkökulmasta.

Esityksen ovat käsikirjoittaneet ja toteuttaneet Toni Jyvälä, Maiju Eronen ja Henna Moisio, jotka myös nähdään rooleissa. Esitys kestää noin 50 minuuttia.

Toivon tie -museodraama Tampereen Poliisimuseossa la 13.1. klo 17 ja 18. Liput 10 euroa.