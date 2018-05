Muistatko kaikki Pelle Miljoonan bändit? Nyt niitä on yksi lisää ja kriitikkomme kävi katsomassa, miten se toimii

Jussi Niemi

Vilkaiskaapa Wikipediasta Pelle Miljoonan bändit, niin huomaatte taatusti muutaman, joita ette edes muista. Niitä on yksinkertaisesti niin paljon.

Ja nyt on yksi lisää. Haminan Akustiikka on juuri klassisen PM Oy:n koonneen Pöllön toistaiseksi syvin juurihoito. Osuvasti nimetyllä Kosminen keiju -albumilla hän palaa synnyinkaupunkiinsa sikäläisten soittajien kanssa, joista kontrabasisti Timo Hyle on oikeasti Pellen ensimmäisiä soittokavereita.

Akustinen ryhmä koostuu peräti seitsemästä musikantista, vokaalipuolikin on vahva Ella Tepposen ja Tuuli Immosen laulaessa taustoja. Sävyjä soitosta ei puuttunut Tampere-talossakaan, jonka pikku sali olisi voinut olla paljon täydempi. Ilmeisesti Pellen ”viralliset” punkkarifanit eivät talon klubeja korkeampiin hintoihin tai puhtaasti myyttiseen ”pönöttävään ilmapiiriin” taivu.

Uusia etnovärejä lempeän folkahtavaan soundiin tuli jatkuvasti, kun pelkästään Antti Lehtinen käsitteli panhuilua, tinapilliä, marimbaa ja perkussioita kosketinten ohessa Jari Läätin vinguttaessa viulua jollei näppäillyt mandoliinia, banjoa tai buzukia. Harri Tynikin puuttui mandoliiniin, vaikka pääsääntöisesti loisti akustisella kitaralla.

Sellaisella oli aseistautunut myös isäntä, joka tällä erää jätti puheet hyvin vähiin, mutta ironisoi taas itseään yhtä armotta kuin aina. Tämä piirre on usein todella aseistariisuva. Hetkittäin se kuitenkin kääntyy Pöllöä vastaan, kuten ykkössetin päättäneessä Rakkauden karavaanissa, jonka peace-merkkien ”juopuneessa” heiluttelussa ja hare krishna -mantran jupisevassa toistelussa varmaan oli paljon ironiaa. Se vaan ei välittynyt, ja lopputulos oli kiusallinen.

Ykkössetissä oli pari viiden sekunnin pätkää, jolloin Pellen laulu yhtäkkiä meni mutinaksi. Ilmeisesti sanat unohtuivat. Muuten maailman hipein punkkari oli kyllä yhtä skarppi kuin aina.

Uudet laulut, kuten muutkin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana tehdyt viisut, olivat joka tapauksessa hienoja. Usein molli hiipi muuten duuriseen melodiaan kutkuttavasti, ja fiilistähän Pöllöllä on aina ollut, siinä kuin sosiaalista omatuntoakin.

Lopussa ja encoressa palattiin ikonisiin hitteihin, mutta yhtyeen linjassa pysyen ja ne maistuivat tuoreilta Moottoritietä myöten. Olen kaunis -kappaleessa Pelle nosti hattua Bo Diddleylle ja Ramonesille, juurtensa laajuuden paljastaen. Tahdon rakastella sinua yllätti hauskasti tyttöjen laulamana, yleisön mukana laulaminen sen sijaan jätti toivomisen varaa.