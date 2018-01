Muistatko ajan, jolloin kaikki katsoivat samoja tv-ohjelmia ja Pamela Andersson oli kuuma? Teatteriesitys muistaa

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Pasin piti naida Pamela Andersson ja ruveta Pantera-yhtyeen kitaristiksi. Mitä hänelle sitten tapahtui?

Pasi Was Here on näytelmä, joka kertoo kaikista niistä lapsuuden parhaista kavereista, jotka myöhemmin kasvoivat erilleen. Se on esitys ystävistä, jotka lähes unohtuivat. Mutta joita kannamme aina mukanamme.

35-vuotiaaksi jo ehtinyt Hemmo elää omassa kaupunkilaisen kuplassaan. Tieto lapsuuden parhaan kaverin Pasin kuolemasta saa hänet palaamaan muistoissaan kotikulmille ja poikain mehevimpiin yhteisiin hetkiin. Nähdään nostalgiamatka päiväkodista kohti aikuisuutta.

Työryhmän mukaan kyseessä on räväkkä esitys entisille nuorille – 1980- ja 90-lukujen nuorille ja nykynuorille.

Suomen näytelmäkirjailijat ja käsikirjoittajat valitsivat Pasi Was Heren parhaaksi uudeksi kotimaiseksi näytelmätekstiksi.

Pasi Was Here ensi-ilta Eino Salmelaisen näyttämöllä 31.1. klo 19