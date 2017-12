Mitkä olivat kulttuurivuoden 2017 upeimmat, tärkeimmät ja mieleenpainuvimmat ilmiöt?

Nina Lehtinen, Anu Ala-Korpela, Matti Kuusela, Raili Roth, Elina Laurila, Antti Lähde, Markus Määttänen Aamulehti

Taidetta tarvitaan antamaan vaikeille tunteille hahmo

Vuoden kotimainen kaunokirjallisuussato oli runsas, mielenkiintoinen ja kunnianhimoinen. Tästä todistaa sekin, miten erilaisia olivat Finlandia- ja Runeberg-raatien ehdokaslistat. Paljon loistavia romaaneja jäi myös palkintosateen ulkopuolelle.

Yksi unohdettu helmi oli romaani Ennen kuin mieheni katoaa. Selja Ahavan kolmas romaani jakoi ainutlaatuisen kokemuksen siitä, miltä tuntuu, kun puoliso ilmoittaa olevansa väärää sukupuolta. Samalla teos onnistui tavoittamaan yleispätevää eron tuskasta ja siitä, miltä jätetystä tuntuu, kun puoliso katoaa.

Selja Ahavan mielestä on kokemuksia, joille vain taideteos voi antaa hahmon. Kokemuksia, jotka ovat niin vaikeita ymmärtää, ettei niitä muuten pysty sanoittamaan.

Nina Lehtinen

Taidehallin hypnoottinen Manifesto

Saksalaisohjaaja Julian Rosefeldtin Manifesto herätti henkiin 1900-luvun taidesuuntauksista laadittuja manifesteja. Manifesto pyöri elokuvateattereissa, mutta Helsingin Taidehallissa se sai hätkähdyttävän tehokkaan esitystavan.

Kun kaikki Cate Blanchettin 13 eri hahmoa esiintyivät kankailla samaan aikaan, tuli tunne, että kiivas taidekeskustelu on meneillään samassa tilassa. Etenkin, kun yhtäkkiä kaikki Cate-kloonit pysähtyivät jätekasassa, hautajaisissa ja päivällispöydässä, kääntyivät kohti katsojaa ja alkoivat julistaa samaa lausetta kuorossa.

Taidepuhe upposi pakosta kloonikuoron keskellä.

Raili Roth

#metoo on tuntunut voimaannuttavalta

Tämän vuoden suurimman kulttuuriteon ovat tehneet ne, jotka rikkoivat hiljaisuuden.

#metoo-kampanja rävähti maailmanlaajuiseksi, kun Hollywood-näyttelijä Alyssa Milano kirjoitti twiitin, jossa kehotettiin naisia, jotka ovat joskus joutuneet seksuaalisen häirinnän tai väkivallan kohteeksi, kirjoittamaan ”me too” statukseensa. Näin ihmiset voisivat saada käsityksen ongelman kokoluokasta.

Ja ongelman kokoluokasta totisesti aletaan saada käsitystä.

Kampanja levisi kulovalkean tavoin somessa, myös tavallisten ihmisten keskuuteen. Ja se myös jatkuu.

Lukemattomille eri sukupuolten edustajille #metoo on tuntunut voimaannuttavalta. Uhrit ovat saaneet vertaistukea. He ovat saaneet äänensä kuuluviin. Moni ahdistelija on saanut lähteä julkisesta tehtävästään. Aiheesta keskustellaan. Keskustelu vaikuttaa myös poliittiseen päätöksentekoon.

Anu Ala-Korpela

Elokuva vei sodalta kunnian

Kulttuurivuodesta 2017 on mahdotonta puhua mainitsematta Aku Louhimiehen Tuntematonta sotilasta.

Nurina siitä, tarvitaanko Edvin Laineen ja Rauni Mollbergin elokuvien rinnalle vielä kolmaskin tulkinta Väinö Linnan klassikkoteoksesta, on aikaa sitten hiljentynyt. Pian miljoonaa lähestyvät katsojaluvutkin sen todistavat, että näköjään tarvittiin.

Louhimiehen Tuntematon sotilas on vakava ja äärettömän kaunis. Tosin kauniita ovat vain kuvat, ei elokuvan kuvaama sota.

Siellä kenelläkään ei ole kivaa: välillä sotilaat itkevät pelosta, eivät toimi yhtenä rintamana vaan uhmaavat käskyjä ja antavat epätoivolle vallan.

Eero Ahon Rokan päättäväinen uho ja Jussi Vatasen Koskelan surumielinen katse jäävät mieleen pitkäksi aikaa.

Elina Laurila

Tiainen kirjoittaa sanoja ja miehiä yhä himoiten

Vuoden raikkain runokirja putkahti kirjekuoressa juuri ennen joulua: Palladium Kirjat lähetti Arja Tiaisen kokoelman Kirjeitä karkailevalle puolisolle.

Tiainen, 70, kirjoittaa konstailematta, vanhoja muistoja häpeämättä, sanoja ja miehiä yhä himoiten.

Jälki on luonikasta ja reilua, yllättävääkin. Kuten runo Mistäs tulen.

”Aamujen aamu, jumala on saanut kaiken valmiiksi, nyt on vedet happi luonto eläimet maa viheröi/linnut taivaalla kalat merissä, puuttuu enää/ihmiskunta ja synti ja seksuaalisuus.”

Matti Kuusela

Tyttö ja oranssi viulukotelo

Tamperelainen kulttuuriretkikunta singahteli toukokuussa luotijunalla edestakaisin Japanin pääsaarta Honshua viemässä japanilaisille suomalaista kulttuuria Sibeliuksesta muumeihin.

Tampere Filharmonia soitti ja Tampereen taidemuseon Muumi-näyttely seurasi varjon lailla rinnalla. Kulttuurien rajat ylittyivät innostuneissa tunnelmissa.

Kiertueelta jäi vahvasti mieleen eräs japanilainen tyttö, joka oranssi viulukotelo selässään tutustui Fukuyaman konserttitalon aulaan pystytettyyn Sibeliuksesta kertovaan tietopakettiin. Viulistitytön harras katse kertoi, etteivät tamperelaiset olleet turhaan liikkeellä.

Konfliktien vuoteen mahtui hieman kansainvälistä harmoniaakin.

Harri Hautala

Niemi pelasti juhlavuoden

Juha Hurmeen romaani Nyljetyt ajatukset pelasti kesäni 2014. Hurmeen seuraava kirja Niemi (Teos) pelasti kohdallani Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 2017.

Hengästyttävän hauskasti kirjoitettu teos muistutti, että kaikesta kansallisuushyminästä ja -räyhäyksestä huolimatta olemme kaikki samaa alkuräjähdyksessä ja tähdissä syntynyttä ainetta, ja esi-isämme olivat lopulta aika pieni porukka Afrikassa. Sieltä he lähtivät vaeltamaan ja asuttivat lopulta koko maapallon, myös tämän pohjoisen niemen.

Kansallisuusjankutukseen tuhlattu energia olisi fiksumpaa käyttää vaikkapa fuusio-energian kehittämiseen, Kuun rakentamiseen planeettojen välisten avaruuslentojen väliasemaksi ja Mars-planeetan maankaltaistamiseen.

Markus Määttänen

Kurkistus ydinpommin sydämeen

Twin Peaksin paluu neljännesvuosisadan tauolta sisälsi loputtomasti uhkia eikä juuri lainkaan mahdollisuuksia. Näkökulmasta riippuen sarja toteutti edelliset tai jälkimmäiset täysimääräisesti.

Mitään sen kaltaista ”televisiossa” (sarja julkaistiin palasteltuna suoratoistona internetissä) ei ole aiemmin nähty – eivätkä kaikki ole sellaista kaivanneetkaan. Twin Peaks: The Return oli hidas, surullinen, rikkinäinen, masentava, etäinen – ja loputtoman kaunis.

David Lynchin ja Mark Frostin vision ainutlaatuisuus kiteytyy 18-osaisen sarjan kahdeksanteen jaksoon, jossa kamera sukeltaa atomipommin ja samalla pahuuden ytimeen. Twin Peaksin pikkukaupunki-idylliin päästiin vasta tarinan viime vaiheissa.

Antti Lähde