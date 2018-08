Tänään tv:ssä: Miten Jare Tiihonen onnistui siinä kaikessa? Tekokriittinen Cheek-dokumentti paljastaa, kuinka artisti tuotteisti itsensä

Ilari Tapio

Cheek – Kuka muka?

★★★ "Haluamme selvittää, miten Jare Henrik Tiihonen onnistui siinä kaikessa".

Katsojalupauksen antaa Nelosen tuoreen Cheek-dokumentin ohjannut ja toimittanut radiopersoona Aki Linnanahde. Lupaus on haastava, sillä tähän mennessä kysymykseen ei ole saatu tyhjentävää vastausta.

Koska Cheek ei ole artistina erityislahjakkuus, hänen suomalaisittain ainutlaatuisen supertähteytensä täytyy perustua muihin tekijöihin. Niitä Linnanahde yrittää etsiä jututtamalla faneja, yhteistyökumppaneita ja asiantuntijoita papista tohtoriin.

Eniten aikaa kuluu kuitenkin jokseenkin joutavaan jutusteluun herran itsensä kanssa.

Lähes puolitoistatuntinen dokumentti on sujuva henkilökuva mutta otteeltaan siinä määrin tekokriittinen, että se pikemminkin pönkittää kuin purkaa sankarimyyttiä.

Jotakin ohjelma silti avaa. Se vahvistaa käsitystä, jonka mukaan Jare Tiihonen omaa poikkeuksellisen liikemiesvaiston ja voitontahdon. Hän osasi tuotteistaa itse itsensä.

Vaikka punkyhtye Sex Pistols elämöi musiikillisesti mahdollisimman kaukana Cheekistä, dokumenttia katsoessa tulee mieleen Anarchy In The U.K. ja sen tahtotila: "Don't know what I want, but I know how to get it".

Tiihonen on totta vieköön tiennyt, miten saavuttaa tavoitteensa. Hän tuotteisti sitä varten itsensä.

Sitä paitsi Sex Pistolskin oli läpeensä kaupallinen projekti.

Ohjelmaan haastatellut fanit eivät itse osaa analysoida idolinsa suosion salaisuutta, mutta dokumentti onnistuu siinä jossain määrin heidän kauttaan.

Artisti ruokki intomielisiä ihailijoitaan todella taitavasti ja tuntui olevan elementissään heidän piirityksessään. Ehkä hän olikin. Ehkä asia oli vilpitön.