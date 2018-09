Mitä järkeä on maksaa taaperon collegehaalarista 85 euroa? Näitä suomalaisia lastenvaatemerkkejä rynnätään nyt jonottamaan, vaikka hinnat ovat pilvissä

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Se on vähän kuin kultti. Lasten designvaatteiden harrastajat ovat valmiita jonottamaan pikkulasten vaatemallistojen lanseeraustilaisuuksissa. He ovat valmiita maksamaan maltaita pienestä vaatekappaleesta, joka mahtuu käyttäjälleen vain hetken. He kuluttavat aikaa…