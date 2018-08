Mitä Blockfesteilla on enää tarjota, kun jokainen festari on nykyään räppifestari?

Vilma Flinkman Aamulehti

Paljon on muuttunut siitä, kun Blockfestit järjestettiin ensimmäistä kertaa vuonna 2008. Festarin kannalta ehkä merkittävintä on se, että kuluneen kymmenen vuoden aikana räpistä on tullut valtavan suosittua.

Alkuvuonna julkaistusta Nielsenin popkulttuuritilastoja koostavasta raportista selvisi, että ensimmäistä kertaa historiassa hip hop kiilasi rockin edelle suosituimmaksi musiikkigenreksi. Raportti koskee Yhdysvaltoja, mutta sama ilmiö on yhtä lailla nähtävissä myös Suomessa.

Viime vuonna Suomen Spotifyn kuunnelluin artisti oli rap-duo JVG, josta on leipoutunut 2010-luvulla koko kansan suosikki. Esimerkiksi Tammerfesteillä JVG:n kesähitti Hehkuu kajautettiin kaikenikäisten yhteislauluna sellaisella antaumuksella, ettei monista muista pääesiintyjistä ollut haastajaksi.

JVG:n lisäksi Pyhimys, Reino Nordin, Gasellit ja Paperi T ovat tuttuja nimiä lähes jokaisen suomalaisen festarin lineupista. Kaikki he esiintyvät tänä viikonloppuna myös Ratinassa.

Mitä Blockfesteilla on tarjota, kun jokainen suomalainen festari on nykyään räppifestari?

Blockfestin kuvapankki

Isot amerikkalaiset

Kymmenvuotisen taipaleensa ajan Blockfest on onnistunut tuomaan Suomeen rapin suuria nimiä, kuten Ice Cuben, Wu-Tang Clanin ja Snoop Dogin.

Tälläkin saralla muut festivaalit ovat alkaneet kilpailla räppifanien huomiosta. Esimerkiksi Ruisrockissa, joka on Suomen suurin festivaali myydyissä lipuissa mitattuna, nähtiin tänä kesänä Tyler, the Creator, N.E.R.D., PartyNextDoor, Lil Xan ja Skepta. Musiikkitapahtumien välinen kilpailu kovista esiintyjistä on festarikävijälle tietenkin vain plussaa.

Vuonna 2018 on kuitenkin hieman kiusallista, että monet Blockfestien isoimmista nimistä ovat toisinto kahden edellisvuoden esiintyjistä.

Torstaina keikkansa peruneen Travis Scotin korvaa Nas, joka nähtiin Blockfesteilla vuonna 2016. Ikoninen Nas on toki kova korvaaja, mutta se tuskin loksahtaa Travis Scotin autotunella höystetyn träpin jättämään aukkoon.

Vuonna 2016 lavalle kipusi myös jossain hip hopin, popin ja countryn rajamailla sympaattisesti hiiviskelevä Post Malone. Suicideboys puolestaan nähtiin Blockfesteilla vasta viime kesänä. Vielä tuoreemmassa muistissa faneilla voi olla duon tammikuinen klubikeikka Helsingin The Circuksessa.

Nyt Post Malone nähdään perjantai-illan ja Nas lauantai-illan viimeisenä ulkomaisena esiintyjänä stadionin päälavalla.

Koko festari huipentuu lauantaina jokseenkin antikliimaksina Cheekiin, joka vetää jälleen kerran viimeisen keikkansa Ratinan stadionilla.

Matias Jalmari

SoundCloud Xanaxia

Tunnettujen ja pitkän uran tehneiden artistien vastapainoksi Blockfesteilla nähdään myös räpin uutta aaltoa. Suomalaisissa artisteissa tätä lippua kantavat esimerkiksi Cledos, Ibe ja Versace Henrik. Ulkomaisissa nähdään Lil Pumpin ja Suicideboysin edustamaa niin sanottua SoundCloud-räppiä.

Genre on noussut nopeasti netin underground-meiningeistä listojen kärkeen. Yksi isoimmista hiteistä on Lil Pumpin Gucci Gang, joka ylsi Billboardin Top 100 -listalla kolmannelle sijalle.

SoundCloud-räppäreille tyypillistä ovat naamatatuoinnit, värikkäät hiukset sekä näyttävä pukeutuminen. Lyriikoissa poltetaan pilveä, juodaan yskänlääkkeestä valmistettua leania ja nappaillaan Xanaxia. Suicideboysien biisit vilisevät samoja päihteitä kuin muidenkin tämän genren räppäreiden, mutta poikien musiikki on astetta ahdistuneempaa. Synkkä tuskailu edustaa emoilun uutta tulemista räpin muodossa.

Synkkä puoli löytyy myös tosielämästä. Lil Peep, joka oli yksi SoundCloud-räpin nousevista tähdistä, kuoli yliannostukseen viime marraskuussa. XXXTenctation kuoli kesäkuussa ammuskelussa saamiinsa vammoihin.

Joku jää puuttumaan

Vanhojen järkäleiden ja SoundCloud Xanaxin rinnalle kaipaisi kuitenkin jotain, mitä Blockfesteilta puuttuu. Nimittäin naisia. Kuten aiemmin on uutisoitu, Blockfestien 37 esiintyjän joukosta löytyy kolme naisesiintyjää: Evelina, Nelli Matula ja DJ Vicky.

Blockfestin kuvapankki

Blockfestin vastaavan tuottajan Kalle Kallosen sähköpostilla lähetetty kommentti julkaistiin Säde Mäkipään Helsingin Sanomiin kirjoittamassa kolumnissa.

Kallosen mukaan ”Blockfesteilla artistibuukkaukset perustuvat yleisön esittämiin toiveisiin, suosioon ja saatavuuteen, joissa naisartistien osuus on ollut toistaiseksi hyvin minimaalinen.”

Minimaalisesta en tiedä, mutta Silvana Imam, Princess Nokia ja Noname ovat kaikki kovia nimiä, joita on nähty Suomessa parin viime vuoden aikana. Samoin Jorja Smithin ja Kali Uchis, joiden soljuva R'n'B:tä sopisi Ratinaan yhtälailla kuin Reino Nordin, Post Malone ja Paperi T.

Mitä seuraavaksi

Blockfestin ehkä herkullisinta antia ovat kuitenkin, jälleen kerran, pitkän ja näyttävän uran tehneet räppärit Juicy J ja Pusha T, joista Juicy J tuli tunnetuksi Three 6 Mafiasta ja Pusha T Clipse-duosta.

Nyt oman alansa pioneerit ovat lähteneet menestyksekkäille soolourille. Myös Nasin keikalla on odotettavissa jotain uutta verrattuna vuoteen 2016, sillä artisti julkaisi kesäkuussa Kanye Westin tuottaman albumin Nasir, joka on Nasin ensimmäinen levy kuuteen vuoteen.

Blockfestin pari isoa nimeä ja kotimainen kattaus tarjoavat kyllä kuunneltavaa, mutta jokin visio ohjelmistosta tuntuu puuttuvan. Pärjääkö Blockfest kiristyvässä kilpailussa kaikkein suurimmista nimistä vai voisiko festari nostaa esiin uusia nousevia artisteja?

Blockfest on myyty loppuun monena vuonna, mutta on vaikeaa nähdä, mitä festari haluaa olla vaikkapa viiden vuoden kuluttua.