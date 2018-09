Minne torstaina: Iiro Rantala soittaa kalenterin läpi

Markus Määttänen Aamulehti

Pianistina, tv- ja radiopersoonana tunnettu Iiro Rantala on uudessa teoksessaan Finnish Calendar tarttunut siihen mistä kaikki Suomessa aina puhuvat: säästä ja siitä, miten sää on jotenkin pielessä siihen verrattuna, mitä sen suomalaisen mielestä juuri nyt pitäisi olla, tai miten sää on juuri nyt liian paljon sitä, mitä sen pitäisikin olla.

Innoituksensa Rantala on saanut Vivaldin Neljästä vuodenajasta. Saman verran ja joskus useampaan kertaan löytyy vuodenaikoja suomalaisesta kalenterivuodesta. Ilmastonmuutos vielä voimistaa vaihtelua.

Ohjelmaesittelyn mukaan "kappaleissa kuuluu ihmisten mielentila, joka liittyy läheisesti vallitsevaan säätilaan − joka melkein aina on pettymys". "Finnish Calendar on vuoden mittainen sääkatsaus ankaran ilmaston maasta."

Iiro Rantala: Finnish Calendar Kangasala-talon konserttisalissa to 13.9.2018 klo 19. Liput 28 euroa.