Minne sunnuntaina: Goottien tummaan hohtoon Yo-talolle

Markus Määttänen

Gothic Night New Year's Party Tampereen Yo-talolla su 31.12. klo 21 alkaen. Liput ovelta 13 euroa.

Jylhää bilettämistä luvataan jatkaa aamun pikkutunneille asti. Sen jälkeen voi toistaa sitaatin Korpista, vaikkapa Niilo Idmanin käännöksenä: "Suotta multa aikees salaat, kohta lähteä sa halaat, aamun tullen jälleen palaat ikiyöhön ankeaan. Niinhän muutkin ystäväsi häipyneet on aikoinaan. Korppi huus: Ei milloinkaan."

Näissä goottibileissä kuullaan elävänä (goottilaisuus on elävää hautausmaaromantiikkaa) myös Miseria Ultima - ja Riot Kitten -bändejä. Jälkimmäinen soittaa Yo-talolla debyyttikeikkansa.

Yo-talolla alkaa iltayhdeksältä Gothic Night New Year's Party, suomeksi goottien uudenvuodenbileet. Siellä levyjä pyörittävät erittäin gootit DJ:t Jyrki Witch, eli Jyrki Noita ja NoiZu.

Jos uudenvuodenaattona ei ole lunta, maisema näyttää Edgar Allan Poen Korppi-runosta repäistyltä. Kaikki on tummaa, pimeää, jylhää. Kun lähtee kävelylle, vastaan tulee Robert Smithin ja Tim Burtonin näköisiä tyyppejä, muutama Ville Valokin. Kannattaa kävellä Tampereen Yo-talolle asti.

New Year's Burlesque Bash Tampereen Ylioppilasteatterissa su 31.12.2017 klo 19-21. Liput ovelta 12 e.

Päivän paras

Leialle. Mikä olisi upeampi tapa päättää vuosi kuin katsoa Star Wars: The Last Jedi? Koskettavinta elokuvassa on, että se jäi Carrie Fisherin viimeiseksi. Kun lopputeksteissä muistetaan meidän kaikkien prinsessaa, herahtaa tippa linssiin.

Star Wars: The Last Jedi Plevnassa su 31.12. klo 13.30, 17, 19.10 ja Cine Atlaksessa klo 13, 16.40. K12.