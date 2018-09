Minne keskiviikkona: 2001: Avaruusseikkailua ihmettelemään

Markus Määttänen Aamulehti

Stanley Kubrickin2001: Avaruusseikkailu (1968) on yhä kaikkien aikojen paras elokuva. Jos sen näkee sopivassa iässä, se leimaa loppuiäksi elokuvahulluksi. Keskiviikkona 2001:n voi katsoa entisöitynä 50-vuotisjuhlakopiona Finnkinon Event Cinema -sarjassa.

Kubrick ja käsikirjoittaja Arthur C. Clarke totesivat 1960-luvulla, että jos joku väittää ymmärtävänsä 2001:n yhdellä katsomisella, hän valehtelee. Yhtä hyvin he olisivat voineet sanoa, että jos joku väittää ymmärtävänsä elokuvan 37 katsomisella, hänkin valehtelee.

Juuri tästä syystä 2001: Avaruusseikkailu on säilynyt maailman parhaana elokuvana 50 vuotta. Siinä on miljoonan vuoden leikkaus. Tekoäly HAL on kaikkien tekoälyjen ja tekoälyyn liitettyjen pelkojen isä. 2001:n loppu on hallusinatorinen, uskonnollinen ja filosofinen kokemus.

