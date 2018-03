Ministeri Sampo Terho vastasi pirkanmaalaisten kansanedustajien tuohtuneisiin kysymyksiin – "Tulen vielä vierailemaan TTT:ssä"

Nina Lehtinen Aamulehti

Huoli Tampereen Työväen Teatterin rahoituksen leikkaamisesta hallitsi kansanedustajien puheenvuoroja keskiviikkona, kun eduskunnassa käytiin ajankohtaiskeskustelu suomalaisen kulttuurin merkityksestä, kehitystrendeistä ja muuttuvasta toimintaympäristöstä.

Laajan rintaman kansanedustajia taakseen saanut kulttuurikeskustelu käytiin pirkanmaalaisen kansanedustajan Pauli Kiurun (kok.) aloitteesta.

Meeri Utti

–TTT on maamme ainoa ammattimaisesti toimiva työväenteatteri. Kulttuurirahoitusta pohtineen vos-työryhmän esitys on tyylitön ja sitä on pakko muuttaa, totesi Kiuru avauspuheenvuorossaan, jossa hän käsitteli myös kulttuurin turvallisuusvaikutuksia, laatumediaa ja kansalaisten kasvanutta digineuvonnan tarvetta.

Pirkanmaalaiset yhteisrintamassa

Pirkanmaalaiset kansanedustajat olivat TTT:n puolella laajassa rintamassa.

Kristillisten Sari Tanus siteerasi puheenvuorossaan Tytöt 1918 -musikaalin ohjaajaa Sirkku Peltolaa, ja Sofia Vikman (kok.) muistutti, kuinka rahoitusuudistus toteutuessaan tarkoittaisi merkittävää alueellista vääristymää valtion rahanjaossa:

–Kulttuurin valtiontuesta 61 prosenttia menisi pääkaupunkiseudulle, vaikka alueella asuu vain 20 prosenttia suomalaisista, ihmetteli Vikman.

Kulttuurin valtionavun pienuutta suuriin yritystukiin verranneen Jukka Gustafssonin (sd.) mukaan TTT:n alasajo olisi hallitukselta anteeksiantamaton kulttuuriskandaali.

–Emme tarvitse kulttuurialan sisäistä vastakkainasettelua vaan lisää tukea kulttuurille, sanoi Olli-Poika Parviainen (vihr.).

Huolensa TTT:stä ilmaisivat myös Pia Viitanen (sd.), Mikko Alatalo (kesk.), Arto Satonen (kok.), Arto Pirttilahti (kesk.) ja Satu Hassi (vihr.).

Hallitukselta vaadittiin lisää rahaa

Myös muiden kansanedustajien puheenvuoroissa nousi esiin, ettei suurta kulttuurirahoituslain uudistusta voi tehdä ilman lisärahoitusta.

–Oletteko valmis viemään budjettiriiheen 20 miljoonan lisärahoituksen kulttuurille, kysyi entinen kulttuuriministeri Paavo Arhimäki (vas.) kulttuuriministeri Sampo Terholta (sin.).

Myös Pia Viitasen mielestä kulttuuri ansaitsee lisärahoituksensa.

–Jos valtion budjetti on rantapallo, kulttuurin budjetti siitä on nyt kokoa pingispallo. Valtionosuusjärjestelmän uudistusta ei voi tehdä ilman, että kulttuuriin satsataan lisää.

Silja Viitala

Viitasen mukaan 20 miljoonan lisärahoitus teattereille, museoille ja orkestereille tulisi myös maksamaan itsensä takaisin työllisyys- ja elinkeinovaikutuksina.

Lausuntokierros jatkuu

Ministeri Sampo Terho myönsi, että TTT:n tuen leikkaus on asia, jonka vuoksi häneen on otettu viime viikkoina runsaasti yhteyttä.

–Tämä on selkeä epäkohdaksi koettu asia. Tulen vielä vierailemaan Tampereen Työväen Teatterissa ja selvittämään, miten asia siellä koetaan, Terho sanoi.

Hän lupasi myös nostaa hallituksessa keskusteluun kulttuuripalvelujen lisärahoitustarpeen:

–Kulttuuriministerinä toivon tietenkin panostusta kulttuurille, ja tulen keskustelemaan tästä. Lausuntokierroksen valmistumisen jälkeen lakimuutoksen aikataulut täsmentyvät ja sitten on poliittisen harkinnan vuoro, sanoi Terho.

Keskiviikkoon mennessä Oikeusministeriön ylläpitämään Lausuntopalveluun oli jätetty 19 lausuntoa esittävän taiteen ja museoiden valtionrahoituksen lakiuudistuksesta. Lausuntokierros sulkeutuu maaliskuun 15. päivä.