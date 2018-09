Mikael Persbrandtista ei olisi tullut näyttelijää ilman kaksisuuntaista mielialahäiriötä – elämäkerran kirjoittaja yllättyi, miten rankkaa elämää tähti on viettänyt

Marja Aaltio Aamulehti, Helsinki

He saapuvat lavalle kuin rokkitähdet. Yleisö taputtaa ja viheltää villisti, kun näyttelijä Mikael Persbrandt ja kirjailija Carl-Johan Vallgren astelevat Kansallisteatterin pienen näyttämön lavalle puhumaan Persbrandtin vastikään suomeksi ilmestyneestä elämäkerrasta.

Olemme tottuneet näkemään Persbrandtin jäänsinisissä silmissä totisen katseen sekä valkokankaalla että televisioruudussa. Näyttämölläkin hän on usein esittänyt vakavaa draamaa. Esimerkiksi hänen seuraava teatteriroolinsa on Moliérin Luulosairaan nimirooli Maximteatternin lavalla Tukholmassa.

Keskiviikkona Kansallisteatterin näyttämöllä ei ole jälkeäkään Beck-elokuvien jäyhästä Gunvald Larssonista. Yleisön eteen astelee hyväkuntoinen ja rento näyttelijä, joka esittelee parhaita komediataitojaan.

–Kustantaja valitsi kirjoittajan ja minun piti tyytyä siihen, sanoo Persbrandt ja kohauttaa olkiaan.

Yleisö palkitsee hänet naurulla.

–Et ollut lukenut yhtään kirjaani, enkä minä ollut katsonut elokuviasi, kuittaa Vallgren.

Syykuussa 55 vuotta täyttävä ruotsalaisnäyttelijä tunnetaan Suomessa parhaiten Beck-elokuvien Gunvaldina, jäyhänä poliisina, joka ei kaihda koviakaan keinoja, kun rikolliset pitää saada kiinni. Hän on tehnyt yli 30 elokuvaa, ja yhteensä noin 80 elokuvaroolia Hobbit-elokuvien Beornista Ikuistettujen hetkien Sigfried Larssoniin.

Ossi Ahola

2000-luvulla Mikael Persbrandt on olut myös ruotsalaisten iltapäivälehtilööppien vakiokasvo erilaisten skandaalien vuoksi. Tällä vuosikymmenellä hän on saanut ehdollisen tuomion kokaiinin käytöstä. Kirjassa Persbrandtin alkoholin ja kokaiinin käyttö nousee suureen osaan. Harva tosifanikaan on tiennyt, miten paljon mies on valkoista kuningatarta - kuten hän kokaiinia nimittää - kiskonut nenäänsä.

Elämäkerran kirjoittaja Carl-Johan Vallgren kertookin yllättyneensä, miten paljon kaikkea Persbrandt on ehtinyt tehdä. Se, että Persbrandt suhtautuu varsin intohimoisesti taiteeseen ja työhönsä, ei yllättänyt kirjailijaa, mutta tehtyjen elokuvien ja teatteriroolien määrä yllätti.

Rehellisyys ainut vaihtoehto

Mikael Persbrandt on ollut raittiina reilut kolme vuotta. Raitistumisprosessin aikana hänellä todettiin kaksisuuntainen mielialahäiriö. Kirjaa lukiessa ei voi välttyä ajatukselta, että kaiken sen bilettämisen, huumeidenkäytön ja sekoilun taustalla on alkoholismin lisäksi nimenomaan kaksisuuntaisuus. Sairaus oli olemassa vuosikausia, ellei vuosikymmeniä ennen diagnoosia, ja Persbrandtin puoliso Sanna Lundell kysyi jo 2007 lääkäreiltä, voisiko itsetuhoisen käytöksen syy löytyä sairaudesta.

Aamulehti pääsi esittämään yhden kysymyksen illan tähdelle. Halusin tietää, olisiko hän halunnut vaihtaa sekoilun ja rikokset tasaisempaan elämään, jos diagnoosi olisi tehty aikaisemmin.

–Minusta ei olisi tullut näyttelijää ilman tätä sairautta. Saattaisin olisin taidemaalari, mutta en näyttelijä, sanoo Persbrandt varmasti.

Persbrandt on kirjassa äärimmäisen rehellinen. Se on kirjoitettu minä-muodossa, Mikael kertoo itse tarinansa.

–Ihailen hänen rehellisyyttään. Sekin yllätti minut. Olin ajatellut, että hänen elämänsä on yhtä kauhukertomusta, mutta sehän oli vielä pahempaa, kertoo Vallgren.

Kirja syntyi niin, että kaksikko istui alas, Vallgren pisti äänityksen päälle ja pyysi Persbrandtia puhumaan.

–Ja Mikael puhui. Äänitteitä on varmaan 50–60 tuntia. Hänellä oli alusta asti hyvin selkeä oma ääni, kertoo Vallgren kaksikon työskentelymetodista.

Persbrandt puolestaan toteaa, ettei hänellä ollut muuta mahdollisuutta kuin olla rehellinen.

–Minulta on pyydetty vuosien varrella elämäkertaa useaan otteeseen. En ole suostunut, koska en ole oikein keksinyt miksi pitäisi. Nyt kirjan kirjoittamisen kriteerinä oli rehellisyys. En halua kolmeasataa sivua valheita, Persbrandt kertoo.

Persbdandt ei malta vajaan tunnin haastatteluistunnon aikana pysyä kovin pitkään vakavana. Kesken Vallgrenin tarinoinnin hän kiinnittää huomionsa kännykkäänsä, vilkaisee yleisöön, kohauttaa olkiaan, hymyilee ja huikkaa, että minähän olen koomikko!

–Gunvald oli väärin ymmärretty koomikko! Katsokaa, nytkin tartuin mikrofoniin, en aseeseen. Varsinainen stand up guy.

Persbrandt kuitenkin vakavoituu, kun puhe jälleen kääntyy taas alkoholiin ja huumeisiin.

–Eivät päihteet aluksi olleet ongelma. Ne olivat juhlaa ja hauskanpitoa. Alkoholisti huomaa itse viimeisenä, että juomisesta on tullut ongelma. Usein sen huomaa liian myöhään, hän sanoo.

Hän sanoo joka toinen päivä katuvansa, että salli kirjan kirjoittamisen ja oli niin rehellinen. Persbrandt miettii välillä, onko tämä narkkaritarina nyt sitten hänen testamenttinsa. Olisi ehkä sittenkin ollut paljon helpompaa kirjoittaa vain tehdyistä rooleista ja siitä, mitä Gandalf kysyikään Uudessa-Seelannissa Hobbit-elokuvan kuvauksissa.

–Sitten tulee viesti, jossa joku isä kertoo kirjan pelastaneen hänen poikansa elämän. Jos kirja pelastaa yhdenkin elämän, se on sen arvoinen.