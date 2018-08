Mika Kaurismäen elokuva toi kiinalaisen ruoan lappilaiseen kyläkeittiöön – Kurkistimme suomalais-kiinalaiseen yhteistuotantoon

Tiia Haapakangas

Olivatpa kerran Vesa-Matti Loiri ja Kari Väänänen, jotka seilasivat lautalla Lapissa Pallasjärvellä ja ihastuivat kokemaansa ikihyviksi.

–Todettiin, että tämä on paras päivä ikinä missään kuvauksissa, Kari Väänänen sanoo.

Lauttamatka kuvauksineen tuli miesten kesäohjelmaan Mika Kaurismäen Mestari Cheng -elokuvan myötä. Molemmilla on rooli Lapissa kuvattavassa suomalais-kiinalaisessa yhteistuotannossa.

–Me Veskun kanssa puhuttiin, että ei nämä kummoiset roolit ole, mutta teemme näistä merkittävät, Väänänen hekottaa.

Vänä ja Loiri saattavat kiinnostaa suomalaisia elokuvankatsojia samoin kuin toista pääroolia esittävä Anna-Maija Tuokko. Koska elokuva on suunnattu kansainväliseen levitykseen ja myös valtavilla Kiinan elokuvamarkkinoille, nimiroolin esittäjä tulee Aasiasta. Hän on hongkongilainen Chu Pak Hong.

Hong ja muut näyttelijät ovat viettäneet Länsi-Lapissa jo kuukauden. Elokuvan pääkuvauspaikka on Kittilän pohjoisosissa sijaitseva pieni Raattaman kylä ja siellä sijaitseva Sirkan baari. Lisäksi kuvauksia on tehty Kiinassa ja muutamissa muissa Lapin kylissä.

Kuvaukset kestävät vielä viikon. Niiden aikana elokuvan päähenkilö Mestari Cheng luultavasti sulattaa lopullisesti kyläläisten – ja ehkä myös baarinpitäjä Sirkan (Anna-Maija Tuokko) sydämet keittotaidoillaan.

Lapsinäyttelijä on tennarijätin mainoskasvo

Chu Pak Hong kertoo ihastuneensa jo castingvaiheessa elokuvan käsikirjoitukseen universaalista ystävyydestä. Samaa hän kertoo kohdanneensa kuvauksissa.

–Täällä on tosi lämminhenkistä ja ystävällistä, Hong kehuu.

Hongille Mestari Cheng on ensimmäinen kansainvälinen tuotanto, mutta elokuvan toista kiinalaisosaa, Chengin poikaa esittävä Lucas Hsuan on tunnettu kasvo eri puolilla maailmaa. Hänen elokuvauransa on vasta alussa, mutta ikääkin on vasta 9 vuotta.

Kameran edessä Lucas on tottunut olemaan mainoselokuvissa ja ennen kaikkia mainoskuvissa. Hänet voi bongata muun muassa tennarijätti Conversen verkkosivuilta tai vaatemerkki Gapin tuotekuvista.

–Hän on erittäin suosittu lapsimalli, äiti Xin Wang sanoo.

Hsuan kertoo ihastuneensa elokuvanäyttelemiseen jopa siinä määrin, että tekisi sitä jatkossa mieluummin kuin mallin töitä. Lapissakin on ollut mukavaa, maisemat hienoja ja ihmiset ystävällisiä.

–Mutta minä tykkään enemmän isoista paikoista, Yhdysvaltojen New Jerseyssä asuva Lucas Hsuan sanoo.