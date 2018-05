Mikä esitys! Kuin jazzmuusikoiden improvisaatiokeikka, mutta toinen esiintyjä onkin tanssija

Anu Ala-Korpela Aamulehti

Rytmi on koko ajan iso osa elämäämme, vaikka sitä ei edes tule ajatelleeksi. Kaikella tekemisellämme on oma rytminsä.

Impulsion-teoksen lähtökohtana ovat tekijöiden kertoman mukaan rytmin, äänen ja liikkeen monimuotoiset impulssit sekä niiden avulla luotavat vahvat jännitteet.

Impulsion on improvisoitu teos soolorumpalille ja tanssijalle. Metallisoittimet saavat soidessaan aikaan voimakasta värähtelyä. Impulsion tutkii tämän värähtelyn ja tanssijan liike-energian vuorovaikutusta.

Teos on joka kerta erilainen, koska esityshetken tunnelma, yleisö, rytmi, esiintymistila ja akustiikka vaikuttavat.

Esityksen muoto on lainattu jazzmuusikoiden improvisaatiokeikoista. Ainoa ero on, että muusikon lisäksi esiintyjänä on tanssitaiteilija.

Koreografia ja tanssi on Satu Rinnetmäen, musiikki Mika Kallion.

Impulsion su 27.5. klo 17 Hällä-näyttämöllä.