Mies tuntee ja kirjoittaa tunteistaan – Rafael Donnerin esseissä näkyy elämän koko kirjo

Perinteinen käsitys suomalaisesta miehestä on se, ettei tämä puhu eikä pussaa, eikä varsinkaan virko tunteistaan. Ainakaan suuria ikäluokkia seuranneista sukupolvista ei enää voi oikein väittää noin. Tunteita ollaan valmiita käsittelemään yhä suoremmin, toivottavasti monipuolisemminkin.

Nykyaika huutaa tunteita ja mielipiteitä (järjen ja argumenttien sijaan) norsunkokoisin kirjaimin, mutta se ei ole vain paha asia. Ihminen on psykofyysissosiaalinen eläin, ja varsinkin syvälliselle tunteiden pohtimiselle ja elämän vaiheiden ja piirteiden hahmottamiselle on aina sijaa.

Rafael Donner muistuttaa esikoiskirjansa nimellä, että ihminen on myös herkkä eläin. Donner kirjoittaa elämään kuuluvista tunteista, kuten heikkoudesta, itsevarmuudesta, häpeästä ja miehekkyydestä. Kirja erittelee omakohtaisten esimerkkien kautta yleisen mieskuvan muutoksia.

Tunteissa kiinni

Donnerin ihmiskäsitys on klassinen, vähän pessimistinen: ”herkkä eläin, joka on yksin eksistentiaalisessa ahdistuksessaan, pysyy kaikista yhteiskunnallisista muutoksista huolimatta ikuisesti omana itsenään ja on tietokonealgoritmien ja digitaalisen viestinnän keskellä se irrationaalinen ja arvaamaton, puuttuva lenkki. Meidän kielemme ei ole käännettävissä sanoiksi eikä nolliksi ja ykkösiksi.”

Donner korostaa, että olemme tunteissamme kiinni, joten niitä ei voi laiminlyödä. ”Tämä on minun yritykseni”, hän kirjoittaa ja vie itseltään paineita toteamalla, että 27-vuotiaat eivät yleensä kirjoita omaelämäkerrallisia tekstejä, koska niitä tehdäkseen pitäisi olla paitsi kokenut myös viisas eikä hän koe olevansa erityisesti kumpaakaan.

Donner on rehellinen: tässä kohtaa elämääni olen ja tältä on tähän asti tuntunut, ei sen kummemmalta.

Jotain sentään on koettukin: kukko kuristettu, juoppoputkaan jouduttu. Esseekirja ei kuitenkaan kuvaa nuorta öykkäriä vaan herkkää tarkkailijaa.

Ikkuna lukijalle

Minusta on tökeröä kirjoittaa isästä, kun pitäisi kirjoittaa pojasta. Tässä tapauksessa aihetta Jörn Donner ei kuitenkaan voi välttää, lyhytelokuvia ohjannut ja isänsä kanssa työskennellytkin Rafael Donner ottaa hänet itse niin moneen otteeseen puheeksi.

Donnerin kulmikas ja mielipiteitä herättävä, klassisen sivistynyt ja harkitun epäkorrekti renessanssi-ihmishahmo on ollut julkisuudessa todellakin 1950-luvulta. Hän kirjoitti uransa alkupuolella muun muassa reportaasiteoksen Terveenä sairaalassa. Ihminen on herkkä eläin alkaa kuvauksella sairaasta sairaalassa. Rafaelin isä Jörn makaa leikkauspöydällä ja kuten aina, operaatioon liittyy riski.

Rafael miettii: ”Elän valtavan vuoren vieressä, ja sen varjo lankeaa kaikkeen, mitä olen ja mitä omistan, mutta toisaalta vuori on koko ajan vaarassa romahtaa kappaleiksi. --- Kuinka jokin niin valtava voi olla samaan aikaan niin heikko, niin hauras?”

Esseiden vahvuus lajina on siinä, että ne näyttävät lukijalle ikkunan, josta katsoa, mutta antavat myös käteen peilin. Donnerin esikoinen vaatisi vähän lisää ytyä, mutta täyttää tarkoituksensa: herättää ajattelemaan.