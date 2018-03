Mediayhtiö Sanoma ostaa 30 festivaalin tapahtumatuotannon – Miten käy Tampereen Tammerfestin?

Jenna Keto-Tokoi Aamulehti

Sanoma Media Finland ostaa Suomen suurimpiin tapahtumajärjestäjiin kuuluvan N.C.D. Production Oy:n ja sen konserniyhtiöiden festari-, konsertti- ja risteilyliiketoiminnan. Liiketoiminta liitetään osaksi Nelonen Mediaa.

Tällä hetkellä Sanoman omistamalla Nelonen Medialla on neljä mainosrahoitteista televisiokanavaa ja Ruutu-videopalvelu. Lisäksi yrityksellä on kuusi radiokanavaa.

Kaupassa Sanomalle siirtyy noin kolmekymmentä festivaalia ja tapahtumaa. Yrityksen tunnetuimpia festivaaleja ovat Suomipop Festivaalit, Iskelmä Festivaali ja Tampereen Ratinassa järjestettävä Tammerfest. Sanoma järjestää Tampereella myös Tammerkosken Sillalla -tapahtumaa.

Lisäksi Sanomalle siirtyy yrityksen konserttiliiketoiminta, johon kuuluu tänä vuonna esimerkiksi yhteistuotantona toteutettavat Nightwishin konsertti Lahdessa ja Popedan stadionkonsertti Tampereen Ratinassa. Lisäksi kauppaan kuuluvat suositut Abi- ja Goom-opiskelijaristeilyt.

Miten muutos vaikuttaa Tammerfestiin? Televisioidaanko se jatkossa?

Kysyimme Nelonen Median liiketoimintajohtaja Kari Laaksolta viisi kysymystä Tammerfestin tulevaisuudesta.

Onko Tammerfestiä tarkoitus jatkaa?

–Tammerfest on perinteikäs ja erinomainen festivaali sekä Suomen suurin kaupunkifestivaali. Emme koe tarpeelliseksi muuta kuin kehittää toimintaa mahdollisimman paljon. Festivaali siis jatkuu.

Muuttuuko Tammerfest?

–Tämän kesän suunnitelma on tehty ja ohjelma on pitkälti valmis. Lyhyellä tähtäimellä ei ole suuria muutoksia tulossa. Pitkällä tähtäimellä en näe myöskään tarpeelliseksi muuttaa toimivaa konseptia. Tulevaisuudessa on tietysti tavoite kehittää festivaaleja entistä paremmiksi.

Muuttaako Tampereelta?

–Ei muuta. Ennemminkin meille on tärkeää, että saamme tuotua Tampereelle muualta ihmisiä. Tampere on meille alueena tärkeä, koska meillä on paljon tapahtumia Tampereella. Tampereella on virkeä ja hyvä meininki. Kaupunki kehittyy ja yhteistyö toimii hyvin. Lähtökohtaisesti jatkamme samaan malliin.

Onko mahdollista, että Tammerfest televisioitaisiin tai radioitaisiin?

–Meillä ei tällä hetkellä ole suunnitelmia livekeikkojen tuomisesta televisioon. Mutta emme sulje mitään pois. Näemme, että ihmiset haluavat tulla laadukkaisiin tapahtumiin ja musiikin kulutus tapahtumissa kasvaa. Se on selkein suuntaus, miksi tämä osto tapahtui.

–Aina on mahdollista, että joitakin osia näytetään televisiossa tai Ruudussa. Ainakin, jos teemme jotakin todella spesiaalia.

–Radiot ovat olleet tiiviissä yhteistyössä jo vuosia. Radiot tulevat todennäköisesti jalkautumaan enemmän tapahtumiin. On myös mahdollista suunnitella tapahtumien artisteja yhdessä radioiden kanssa. Tässä on tietysti myös positiivisia markkinointimahdollisuuksia.

Teille siirtyy noin 30 festivaalia ja tapahtumaa. Onko niistä tarkoitus karsia?

Ostossa oli hyvä portfolio festivaaleja. Olemme ennemminkin hakemassa kasvua ja uusia tapahtumia kuin karsimassa. Voidaan myös miettiä, voiko samaa konseptia laajentaa myös muille paikkakunnille.

Liikevaihto 20 miljoonaa euroa

Sanoman tiedotteessa todetaan, että tapahtumaliiketoimintaa pyörittämään perustetaan uusi yhtiö Nelonen Media Live Oy, josta Sanoman omistusosuus on 60 prosenttia. Yhtiön toimitusjohtajaksi siirtyy Nelonen Median markkinointipäällikkö Anssi Nevalainen. Sanoman tiedotteessa sanotaan, että N.C.D. Productionin perustaja Hannu Haljala sekä muut avainhenkilöt ovat jatkossakin mukana yhtiön kehittämisessä ja johtamisessa.

Ostettavissa liiketoiminnoissa työskentelevät tapahtumatoiminnan työntekijät jatkavat vanhoina työntekijöinä Nelonen Media Liven palveluksessa.

Ostettavan liiketoiminnan liikevaihto oli viime vuonna noin 20 miljoonaa euroa. Kaupan toteutuminen edellyttää tiettyjen ehtojen täyttymistä, mukaan lukien Kilpailu- ja kuluttajaviraston hyväksyntää. Kaupan odotetaan toteutuvan muutaman kuukauden kuluessa.