Márta Schmidt sai perinteikkään festivaalin takaisin jaloilleen – "Saattoi olla kaikille hyväksi ajaa laiva karille ja irrottaa se yhdessä"

Unkarilaissyntyinen Márta Schmidt on joutunut käyttämään kaiken aikansa, kykynsä ja kokemuksensa saadakseen Suomen vaikuttavimman harmonikkatapahtuman jaloilleen. Hän on Sata-Häme Soin toiminnanjohtaja kolmatta kuukautta.

Nyt valo ja henki on palaamassa hanuristien suurjuhlaan. Schmidt on saanut avoimella otteellaan kaupungin johdon kanssa Ikaalisten päättäjät ja viime vuoden kipuilleet Harmonikkaliitonkin toimijat näkemään, miten isosta asiasta ja tärkeästä yhteistyöstä on kysymys.

Jopa talven toinen harmonikkaväen risteily viikonvaihteessa 17.–18.3. näyttää menestyvän, vaikka luvut joulun alla näyttivät ihan muuta. Schmidt hankki edellisen toiminnanjohtajan Ulla Majurin kanssa laivalle tanssinopetuksen tähdet Helena Ahti-Hallbergin ja Eija Purasen sekä Souvarit ja Helminauhan, koska tanssi ja harmonikka ovat aina kuuluneet yhteen.

Vapaaehtoiset ja yhteistyökumppanit Tampereen ammattikorkeakoulua myöten innostuivat. He hankkivat osallistujia, niitä, joilla tanssijalka vipattaa ja varsinkin niitä nuoria, joissa haitari sytyttää liikettä. Talousrajaksi laskettu 1 500 risteilijää uusitulle Siljan laivalle on miltei koossa ja ylittynee.

Suoritus on huima, sillä Harmonikkaliitto vei tammikuulla omalle risteilylleen noin 1 700 jäsentään ja ystäväänsä, hanuristien perinteisen ydinjoukon.

Paljon kysymyksiä

Schmidtin tummat silmät välähtävät. Hän on keskellä kansallissoittimemme kaaosta, tulisieluisten taiteilijoiden ja euroja ynnäävien päättäjien välissä. Loukkaantuneita ja arvostelijoita riittää. Schmidt näki tilaisuuden isolle muutokselle.

Perjantaina 12. tammikuuta Schmidt kutsui Sata-Häme Soin ydinjoukon, vapaaehtoiset koolle. Hän kysyi ensimmäisenä moneen vuoteen, miten he haluavat, mikä on väärin. Ryöppy ja uuden kehittäminen kestivät iltamyöhään. Puolangan kansalaisopistossa, Kuhmon musiikkifestivaalilla, Pop & Jazz konservatoriossa, Helsingin musiikkifestivaaleilla ja musiikkitieteen laitoksella hän oli oppinut kuuntelemaan.

Seuraavaksi hän kysyi Ikaalisten kaupunginhallituksen jäseniltä, kuka heistä haluaa hylätä yrityksen, joka pyörittää yli 550 000 euron budjettia – ja tuo Ikaalisiin kymmenkertaisesti kaupungin 66 000 euron avustuksen.

Schmidt kysyi ja kysyy, miksi juhlien asiakaskyselyjä ei ole tehty vuosiin, mikä Sata-Häme Soissa ei voi muuttua, millä "kansainvälisellä huippufestivaalilla" ei ole englanninkielisiä nettisivuja, miksi myynti-, maksu-, viestintä- ja ohjausjärjestelmät ovat vuodelta jotakin, miksi konsertteja ei viedä sinne, missä asiakkaat haluavat olla, missä on yhdessä tekemisen ilo ja palvelu, luovuus.

Siispä ensi kesänä 15 kotia Ikaalisissa saa oman konsertin huippusoittajineen. Kultaisen ja hopeisen harmonikan finaalit siirtyvät lauantaihin, mutta sen kisaajat esiintyvät koko viikon eri puolilla Ikaalista.

Keskuspuistoon, entisen Salen paikalle Schmidt aikoo järjestää 2 000 henkeä vetävän teltan, jota voivat kesällä käyttää teatteri, kuorot, orkesterit, muut festarit. Hänelle on ihan sama, sataako kuten aina. Perheille ja hanuristiryhmille puisto on auki päivät. Leirialueilla ja ennen suuria konsertteja (muun muassa Samuli Edelmann), ympäri kauppalaa on pieniä ja isoja musiikkitapahtumia.

"Oli hyväksi ajaa karille"

–Sata-Häme Soi ja harmonikkaliitto eivät voi olla erillään, harmonikka on sen verran pieni laji. Saattoi olla kaikille hyväksi ajaa laiva karille ja irrottaa se yhdessä. Seuraavan kymmenen vuoden aikana soittajakunta vaihtuu. Mikä harmonikkakulttuuri on 2030-luvulla, siihen tarvitsemme kaikki harmonikan ystävät, Schmidt tiivistää.

Hän toteaa, että Sata-Häme Soi voi luopua risteilystä, ellei yhteistä tule. Se on paikannut festivaalin vuotavaa taloutta ja tuudittanut elämään yli varojen. Vuosina 1996–2011 yhdistyksellä oli vain viisi ylijäämäistä vuotta. Velkaa kaupungille kertyi noin 260 000 euroa, vuosittaisista risteilytuotoista huolimatta.

Nyt Sata-Häme Soin vanha alijäämä on 93 000 euroa. Kaupunki myönsi huhtikuun loppuun tilapäisen 74 000 euron luoton. Se kertoo edellisten vuosien säästämisvimmasta, jossa Schmidtin mukaan Sata-Häme Soilta katosi yhteys ikaalislaisiin ja jämijärveläisiin ja mikä pahinta, myös harmonikan harrastajiin, juuriinsa. Kireä talouskäännös kääntyi juhlia vastaan.

Millä helsinkiläis-ikaalislainen Márta Schmidt rentouttaa itsensä? Kuuntelemalla Heinrich Ignaz Franz von Biberin Mysteerisonaatteja tai ystäviään, viittä barokkiviulun konserttimestaria. Siinä joukossa on Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch Tampereelta.