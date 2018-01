Maanalaisessa kuunnellaan folkia kolmen artistin voimin – ilmaiskeikalla Tuomas Palonen, Bob Seppä ja River King

Kalle Virnes

Kulttuurikeskus Maanalaisen ilmaiskeikalla perjantaina esiintyvät Tuomas Palonen, laulaja-lauluntekijä Bob Seppä ja River King. Palonen on tuttu Kuparilinnasta ja Kaveri Specialista, mutta valmistelee debyyttisoololevyään. Luvassa on psykedeelistä Landola-folkia.

River King sai alkunsa Picnic With Lulu -yhtyeen Sakari Kulosen sooloprojektina. Syksyllä mukaan liittyi muusikoita Laitamosta, Samannasta, Nagasaki Grandslamista ja Mara Ballsin yhtyeestä. Viisihenkinen bändi soittaa 70-lukulaista folkpoppia. Vaikutteita on otettu niin Midlakelta, War on Drugsilta kuin The Bandiltakin. Englanninkielisissä lauluissa saatetaan kertoa kaamoksesta tai kännisestä rakkaudenkaipuusta, pilke silmäkulmassa.

Tuomas Palonen, Bob Seppä ja River King Maanalaisessa perjantaina 2.2.