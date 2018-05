Luulitko tietäväsi, mitä on nukketeatteri? – Nämä neljä esitystä ravistavat pölyttyneitä käsityksiä

Elina Laurila Aamulehti

Mikä: Kansainvälisesti palkitun slovenialaisen ohjaajan ja käsikirjoittajan Miha Golobin Aquarium-esitys tapahtuu isossa akvaariossa. Tavallaan pääroolissa on jäästä tehty muna, joka tipautetaan veteen. Esityksen aikana seurataan, miten vuodenajat vaihtuvat. Jokainen voinee arvata, miten muna muuttuu, kun tulee kesä ja vesi lämpenee.

Aikuisille

Katsoja näkee, miten esitys syntyy

Mikä: Espanjalaisen esityksen pääosassa on Punahilkka, mutta ei sellaisena, kun olemme tottuneet hänet näkemään. Vanha satu on vain teoksen pohjana. Esitys yhdistelee eri taidemuotoja. Espanjalainen Insectotròpics on kolmen videotaiteilijan, kahden kuvataiteilijan, muusikon ja näyttelijän muodostama kollektiivi. Esityksessä esimerkiksi kuvataiteilijat maalaavat esitystä eteenpäin, ja elektroninen musiikki esitetään reaaliajassa.

Kenelle: Esityksen ikäraja on 18 vuotta. Esityksen kieli on englanti.

Miksi kannattaa nähdä: Esityksen syntyä ei piiloteta katsojalta vaan esitystä luodaan katsojan silmien edessä. Se on itse esityksen ohessa kiinnostavaa seurattavaa.

Little Red Riding Hood, pe 18.5. klo 22 Pakkahuoneella.