Lue mitä tapahtui, kun Leo Tolstoi antoi sukkulansa syöksyä Venukseen

Matti Kuusela

Tällaista voi tapahtua vain teatterissa. Tarkemmin sanottuna Tampereella. Ja vielä täsmällisemmin: Tampereen Teatterikesässä.

Että ihminen saa ensin katsoa Työväen Teatterin kellarissa syvällisen ja koskettavan esityksen viihdetaiteilija Kikasta ja heti perään suurella näyttämöllä pinnallisen ja kosiskelevan näytöksen Anna Kareninasta.

Senhän piti mennä juuri toisinpäin.

Kikan ja Annan tarinoissa on yllättävän paljon samaa. Molemmat olivat kauniita, lahjakkaita naisia, äitejä, hyviä ihmisiä, jotka eivät halunneet elää siten kuin yhteiskunta eli vanhat miehet halusivat.

Se koitui heidän kohtalokseen.

Olisi erinomaisen mielenkiintoista nähdä ja kuulla mitä tapahtuisi jos Kikka ja Anna tapaisivat toisensa vaikkapa Semaforissa puoli seitsemältä.

Saisiko Kikka käännettyä Annan pään? Sen sijaan että heittäytyisi junan alle, hän lähtisikin Kikan kanssa karaokebaariin.

Tällaista saa tapahtua. Teatterissa. Esityksen nimi voisi olla Kikka Karenina.

On Annalla ja Kikalla yksi perustavaa laatua oleva erokin: Kikka oli oikea ihminen, Anna taas syntyi Leo Tolstoin pikkutuhmassa mielikuvituksessa.

Kirjoitinko todella pikkutuhmassa? Minä, jolle Tolstoi on sentään ollut Thomas Mannin ja Fjodor Dostojevskin jälkeen tärkein kirjailija ja moraalin opettaja.

Sitä se teatteri teettää. Panee piru vieköön ajattelemaan, jopa uusiksi. Ehkä Anna Karenina ei ollutkaan niin radikaali romaani kuin olen kuvitellut.

Lopultahan Leo-setä päättää, ettei Vronskin seksin takia miehensä ja lapsensa jättäneellä naisella ole oikeutta elää.

Ja samana hetkenä hän kauhistui tekoaan. "Missä olen? Mitä minä teen? Miksi?" Hän tahtoi nousta, vetää päänsä pois, mutta jokin suunnattoman suuri ja torjumaton sysäsi häntä päähän ja tarttui selkään. "Herra, anna minulle kaikki anteeksi!", huokasi hän tuntien taistelun mahdottomuuden.

Niin, Tolstoi ei anna Annan edes kuolla rauhassa vaan herran pelossa.

Leo-setä ei ollut itsekään mikään pulmunen.

Vielä ikämiehenä hän kiihottui Kuutamosonaatin kuultuaan niin kovasti, että rikkoi julkisen selibaattilupauksensa ja antoi sukkulansa syöksyä Venukseen kohtalokkain seurauksin – vaimoraukka tuli kauhukseen vielä kerran raskaaksi.

Eikä Leoa siitä kukaan moittinut.

No hyvä. Kikka Fan Club -esitys pakottaa miettimään monia asioita. Yksi niistä on media, siis me saalistajat täällä pimeässä.

Ja koska saamme kiittää kollegaamme Olavi Veistäjää Teatterikesän olemassaolosta, annetaan hänelle viimeinen sana.

Hän oli siepannut mottonsa Snellmannilta. Ja näin se menee:

"Jos sanomalehtikirjallisuus muuttuu pelkäksi uutiskaupaksi tai jos sen tarkoituksena on korkeintaan hetkeksi karkoittaa tyhjäntoimittajan ja elämäänkyllästyneen haluttomuutta ja ikävyyttä, niin se todella halvennetaan."

Minna Hatinen