Loose Prickistä Itä-Hollola Installaatioon – Yo-talon punkviikonloppuna soi myös pop ja suomirock

Antti Lähde Aamulehti

Kuudennen kerran järjestettävä minifestivaali Punk is best, rahat pois fest! ymmärtää punkin käsitteen virkistävän väljästi.

Kahden päivän aikana Yo-talon lavalle nousee kahdeksan artistia, joiden joukossa kuullaan kolmen soinnun sahauksen lisäksi esimerkiksi kouvolalaisen Have You Ever Seen the Jane Fonda Aerobic VHS? -trion melodista poppia ja hollolalaisen Itä-Hollola Installaation nuhjuisesti surisevaa suomirockia.

Mainitut bändit soittavat lauantaina, jolloin esiintyvät myös veteraanibändi Loose Prick ja Jätä Jämät.

Festivaalin avauspäivänä perjantaina soittavat Anal Thunder, Kadotetut, Joni Ekman & Siivet ja Puhelinseksi.

Yo-talo (Kauppakatu 10, Tampere) 7.9. klo 21 ja 8.9. klo 22.30. Päivälippu 15 euroa, kahden päivän lippu 25 euroa. Ikäraja 18.

VIDEO: Itä-Hollola Installaation musiikkivideo Kotibileet.