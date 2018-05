Liehulettinen Buster johtaa kykyjen esiinmarssia – Tune Seeker kokoaa nousevat bändit Jack the Roosteriin

Antti Lähde Aamulehti

Tammerkosken kupeessa olevassa Jack the Rooster -ravintolassa järjestetään viikonloppuna ensimmäinen Tune Seeker -festivaali. Nem Agency -ohjelmatoimiston mukaan festivaalin tarkoitus on löytää Suomen lahjakkaimmat nousevat artistit tyylilajista riippumatta.

Perjantain esiintyjät ovat Block Buster, Blue Eyed Sons, Sixgun Renegades ja Tequila of Liberation. Lauantaina soivat New Deadline, Founding Neverland, Block of Flats ja Tocornal.

Erittäin epätieteellisen Facebook-indeksin mukaan festivaalin nimekkäin yhtye on Block Buster: 4 117 seuraajaa. Kuopiolaisen bändin viimevuotinen single Sweet Mary Jane on kuunneltu Spotifyssä jo yli 67 000 kertaa. Liehulettinen kvartetti soittaa melodista, modernia ja suoraviivaista hard rockia, toinen puntti 1970-luvulla lepattaen.

Jack the Rooster 18.–19.5.

KUUNTELE: Block Busterin single Sweet Mary Jane.