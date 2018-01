Levyarviot: Viiden tähden brittitulokas Shame näyttää brittirockin tulevaisuuden

Markku Makkonen

Shame: Songs of Praise

★★★★★ Kolme vuotta Britanniaa kuumentanut Shame iskee tiskiin valmiin debyytin. Songs of Praisen pohja on jälkipunkissa, mutta etelälontoolaisbändin ilmaisussa on nuoren voiman lisäksi huomattavaa taitoa ja näkemyksellisyyttä. Shame näyttää meille brittirockin tulevaisuuden heti vuoden alussa. Toivottavasti yhtye esiintyy Suomessa pian.

Lasten Hautausmaa: III

★★★★ Lasten Hautausmaa tuntee alakulon. Yhtyeen soundissa on iskelmää, vieraantunutta poppia ja vaihtoehtoista, tummaa rockia. III-levy pitää orkesterin marginaalissa, mutta se ei viesti lahjattomuudesta, vaan tyylitajusta. Lasten Hautausmaan hallittu ankeus on huipussaan, kun Kristiina Vaara laulaa olevansa Junassa, jolla ei todellakaan puksutella etelään.

Islaja: Tarrantulla

★★★★ Joulukuinen Tarrantulla piirtää mielenkiintoista Suomi-kuvaa. Berliinissä asuva Islaja hyödyntää kalevalaista, elektronista ja kokeellista musiikin perintöä ja yhdistelee palikoista viehättävää materiaalia. Tarrantulla on kuulas, monikerroksinen äänite, jonka soidessa nousee kansallisylpeys: suomalainen osaa luoda muutakin kuin lunta.

Hard Action: Hot Wired Beat

★★★ Akselilla Kouvola–Helsinki soundiaan viilannut Hard Action julkaisi viime vuoden lopulla kakkoslevynsä Hot Wired Beat. Albumin tarkoitus on nostaa bändin profiilia ulkomailla entisestään: Hard Action tunnetaan jo Euroopan rockpiireissä. Hot Wired Beat onkin kelpo tuote: ei ikimuistoinen, mutta tarttuva ja rullaava, askel kohti isoja lavoja.

Starcrawler: Starcrawler

★★ Starcrawler tuo vaarantunnetta Los Angelesin rockskeneen. Livenä villi nelikko on levyllä epätasainen. Bändin ensimmäinen pitkäsoitto tarjoaa punkahtavaa purkkaa ja rankan vapautuneita sanoituksia, joissa asiat sanotaan suoraan ja ronskisti. Starcrawler on nyt havaittu, bändin lopullinen merkitys selviää ehkä myöhemmin.