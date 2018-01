Levyarviot: Nuoret Marttyyrit suoltaa tylyä pohjoispohjalaista soundia – neljän tähden albumi

Markku Makkonen Arvioituna myös First Aid Kitin, They Might Be Giantsin, Glen Hansardin ja The Limiñanasin uudet albumit.

Nuoret Marttyyrit: Vieraille

★★★★ Tylyä pohjoispohjalaista soundia suoltava Nuoret Marttyyrit on kolmannella albumillaan vakuuttava. Vieraille ei ole helppo levy, mutta syventymisen kautta sen seurassa kokee monenlaisia hetkiä ja tunteita. Triosoiton voiman ja joustavuuden löytänyt yhtye sanoo pienillä eleillä paljon, eikä periksiantaminen kuuluu ryhmän tyyliin.

They Might Be Giants: I Like Fun

★★★★ Vuodesta 1982 toiminut They Might Be Giants on yksi vaihtoehtorockin suurista tuntemattomasti. Birdhouse in Your Soul -kappaleella muinoin pikkuhittiasteelle yltänyt bändi lienee liian hauska ja hervoton megasuosikiksi, mutta sovituksellinen runsaus, naseva huumori ja ilmaisun rentous ovat myös I Like Fun -levyn kantavat voimat.

The Limiñanas: Shadow People

★★★ The Limiñanas on trendikäs yhtye. Onneksi ryhmä on myös saamansa ihailun arvoinen: ranskalaisbändin viides albumi Shadow People on viileä ja harkittu, mutta samalla myös rohkea, tyylirajoja rikkova teos. Goottirockista herkimpään poppiin liukuva The Limiñanas edustaa nykyajan parhaita arvoja: kaikkea saa kokeilla, jos tietää, mitä tekee.

First Aid Kit: Ruins

★★★ First Aid Kitin odotettu neljäs albumi pitää Söderbergin sisarukset kansainvälisen folkrockin huipulla. Laulusoundiltaan täydellinen duo kuljettaa kaihoisia tarinoita popin ja kantrin keinoilla ja kokonaisuus on täydellinen. Se jopa hieman häiritsee. First Aid Kitin herkkä maailma on niin äärimmäinen, että sinne jää kaipaamaan edes yhtä riitasointua.

Glen Hansard: Between Two Shores

★★★ Elokuvista The Commitments ja Once sekä yhdestä Simpsons-sarjan jaksosta tuttu Hansard tekee kaksijakoista musiikkia. Parhaimmillaan Between Two Shoresin irlantilainen karheus nappaa kiinni sielusta, mutta levyllä on myös biisejä, joiden aikana voi vierailla esimerkiksi jääkaapilla tai käymälässä. Tavanomaisuus ei riitä, kun asialla on huippu-ukko.