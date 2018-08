Legendaarinen Lallis avaa ovensa lokakuussa – Nostalgiamatka alkaa 70-luvun museobussissa ja jatkuu Omppupomppu-drinkin äärellä

Katja Pajula Aamulehti

Pitkän tauon jälkeen lokakuussa ovensa avaava Lallintalo sukeltaa heti 70- ja 80-lukujen tunnelmaan. Köyliössä sijaitseva legendaarinen tapahtumapaikka Lallis viettää avajaisiaan lokakuun viimeisenä viikonloppuna.

Lallis oli suosittu juhlapaikka reilun sadan kilometrin päässä Tampereelta.

Lalliksen paluun pääsuunnittelija, Eura Eventsin promoottori Tomi Viren kertoo, että kaikki on suunniteltu talon ehdoilla. Tapahtumat kunnioittavat talon historiaa, joten niiden täytyy näyttää ja tuntua aidoilta.

Nostalgiaelämys alkaa jo ennen kuin yleisö saapuu paikan päälle. Kun paluusta kerrottiin keväällä, yksi kysymys korostui yli muiden: kai tapahtumiin järjestetään bussikuljetus?

–Siinä ei ole kyse pelkästään kyydistä, vaan monelle liittyy tärkeitä muistoja itse matkaan, Viren sanoo.

Bussikyydit kulkevat Lallikseen 100 kilometrin säteeltä esimerkiksi Turusta, Porista ja Raumalta. Linjat perustuvat pitkälti alkuperäisiin 70–90-lukujen bussireitteihin.

Joillekin reiteille on tulossa museobussit 70- ja 80-luvuilta. Vanhat bussit on tarkoitus tuunata alkuperäiseen ulkonäköön esimerkiksi suosikkijuoma Omppupompun mainoksilla.

Helmeilevää omenaviiniä on tietysti saatavilla myös baaritiskiltä. Myös muu makumaailma noudattaa alkuperäistä tarjontaa.

–Juuri nyt minulla on selvitystyö käynnissä, että mitä sieltä grilliluukulta on aikoinaan myyty. Halutaan myös niitä samoja tuotteita sinne, Viren kertoo.

Artisteilla tunkua

Avajaisviikonloppuna Lalliksessa esiintyvät Popeda, Kotiteollisuus, Dingo ja Neljä Ruusua. Syksylle on lyöty lukkoon yhteensä kuusi tapahtumaa.

Syksyn aikana esiintyvät myös Remu & Hurriganes, Pelle Miljoona Oy, Finlanders ja Matti ja Teppo. Pikkujoulutapahtumaan on kiinnitetty Juha Tapio ja Anna Puu.

Joulukuussa huutokauppakeisari Aki Palsamäki vetää Lallintalon huutokauppaa. Virenin mukaan myynnissä on esimerkiksi Lalliksen kätköistä löytyneitä artistien signeeraamia keikkajulisteita 70-luvulta asti. Iso osa tuotoista menee Lallintalon kunnossapitämiseen.

Tomi Viren

Tapahtumia on toistaiseksi vähän, mutta niihin on satsattu paljon. Viren on alusta alkaen halunnut tehdä kaiken 110-prosenttisesti.

–Paikalla on pitkä, hieno historia. Ei voi lähteä räpeltämään jotain, vaan täytyy heittäytyä kunnolla.

Virenin mukaan artisteja ei ole juuri tarvinnut suostutella esiintymään, vaan paikalle on ollut jopa tunkua. Yleisön lisäksi esiintyjillä on paljon rakkaita muistoja Lalliksesta. Talon omistava Maataloustuottajain Köyliön yhdistys tarjosi esiintyjille aina tuoreet sämpylät ja viihtyisät maatilamajoitukset.

Virenin mukaan nytkin osa esiintyjistä on ilmoittanut haluavansa yöpyä paikalla.

Lämmin vastaanotto

Lallintalon viihdetoiminta alkoi 1960-luvulla ja päättyi vuonna 2012. Tomi Viren kävi itse ensi kerran Lalliksen nuorisoillassa yläasteikäisenä 90-luvulla. Tuolloin huippuvuodet olivat jo ohi, mutta rakkaita muistoja jäi silti. Monen muun tapaan Viren tapasi tulevan vaimonsa ensi kertaa Lalliksella.

Keväällä Vireniä jännitti, miten uutinen Lallintalon paluusta otetaan vastaan. Maailma on muuttunut paljon paikan kulta-ajoista.

Reaktiot ovat olleet Virenin iloksi hyvin positiivisia niin yleisön kuin artistien keskuudessa. Etenkin lähialueen ihmiset muistavat paikkaa lämmöllä, mutta Lallis-faneja riittää myös eri puolilla Suomea.

Suosiosta kertoo myös syksyn tapahtumien myyntimenestys. Joidenkin tapahtumien liput alkavat jo loppua käsistä.

Virenin mukaan suunnitteilla on myös Lallis-tuoteperhe, joka sisältää ainakin hattuja, vyölaukkuja ja kasseja.

Tomi Viren

Lallis tuli uniin

Idea Lallintalon henkiin herättämiselle syntyi viime vuoden lopulla. Paljon tapahtumia Eurassa järjestänyt Tomi Viren alkoi haaveilla yhä suurempien tapahtumien järjestämisestä. Erityisen tärkeää hänelle oli, että ihmiset voivat tavata tapahtumissa toisiaan ja seurustella keskenään.

Viren alkoi nähdä unia Lallintalosta. Sattumalta hän huomasi, että Rauman kaupunginteatteri alkaa keväällä pyörittää Lallis-musikaalia. Päätös oli sinetöity.

Lallintalon omistaa edelleen Maataloustuottajain Köyliön yhdistys. Virenin mukaan yhdistys on pitänyt rakennuksen niin hyvässä kunnossa, että toimintaa oli helppo lähteä suunnittelemaan. Tapahtumia paikalla järjestää Virenin yritys Eura Events.

Yritys tuo Lallintaloon myös retrohenkisen sisustuksen 70-luvun baareineen. Järjestäjillä on melko vapaat kädet, koska talossa ei ole valmiiksi ravintoloita tai baareja.

Aluksi kohdeyleisö on aikuiset, jotka ovat nuoruudessaan käyneet paljon Lalliksella. Myöhemmin on tarkoitus palauttaa myös legendaariset nuorisoillat.

–Niillä ei voi lähteä liikkeelle, koska se on nuorille vähän vieras ajatus tänä päivänä.

Viren kertoo nauttineensa poikkeuksellisen hienosta kesästä. Miehen äänestä kuitenkin paistaa innostus. Hän ei ole koskaan odottanut syksyä näin paljon.