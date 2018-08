Laulaja Nelli Matula kommentoi Blockfestin miespainotteista esiintyjäkattausta: "Voisivat tehdä rohkeampia valintoja"

Markus Mäki Aamulehti

Espoolainen laulaja ja lauluntekijä Nelli Matula nousee lauantaina viideltä Blockfestien Street Stage -lavalle Tampereella.

Katso Matulan videohaastattelu:

Eilen perjantaina Nelli Matula esiintyi Weekend-festivaaleilla Helsingin Hietarannassa. Artistin mukaan virtaa riittää vaikka muille jakaa.

–Todellakin, tämä on parasta hommaa ja varsinkin nyt, kun sää on hyvä, Matula sanoo.

Sekä Weekendia että Blockfestia on kritisoitu siitä, että festivaalien lineupeissa on kovin vähän naisesiintyjiä. Matulan mielestä asia on valitettava, mutta se ei tuota hänelle esiintyjänä sen enempää paineita.

–Suomessa on paljon hyviä naisartisteja, joita voisi nostaa esiin. Järjestäjillä olisi mahdollisuus tehdä rohkeampia valintoja ja linjauksia, mutta ymmärrän senkin, että he joutuvat miettimään tarkkaan myös sitä, mitä yleisö haluaa nähdä ja kuulla, Matula sanoo.

Albumi tekeillä

Matulalta on ilmestynyt viime vuosina useita singlejä ja hän on esiintynyt yhdessä muun muassa Robinin ja Profeettojen kanssa. Matula nauttii yksittäisten kappaleiden levyttämisestä, jotka hänen mielestään sopivat paremmin nykyiseen mediamaailmaan, jossa kilpailu huomiosta on päivittäistä.

–Kun julkaisen yhden sinkun, neljän päivän päästä minulta kysytään, milloin tulee uusi biisi. Pysyäkseen mukana vauhdissa pitää jatkuvasti päivittää omaa tekemistä ja ottaa uusia vaikutteita, Matula sanoo.

Matulan esikoisalbumi on parhaillaan tekeillä, mutta sen ajankohtaa hän ei halua vielä paljastaa.

–Kokonainen albumi on minulle henkilökohtaisesti iso juttu ja haluan, että siitä tulee selkeä ja mietitty kokonaisuus, Matula sanoo.