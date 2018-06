Lauantaina galleriakierrokselle: uudet näyttelyt Rongassa, Rajatilassa ja Nykyajassa

Antti Lähde Aamulehti

Kesäkauden ensimmäiset näyttelyt on avattu useimmissa Tampereen taidegallerioissa.

Tänään ovat ensimmäistä päivää auki esimerkiksi Elliina Peltoniemen ja Tomas Reganin Ihmisiä etsitään metsästä Galleria Rajatilassa, Elina Lundahlin Hardness and strength are death's companions Galleria Rongassa sekä Lorenzön Without anything, but this Valokuvakeskus Nykyajassa.

Peltoniemen ja Reaganin näyttelyn pääosassa ovat puut ja pusikot. Peltoniemi on valmistunut paperisen koivumetsän. Videolla hän naamioituu puuksi. Regan on tallentanut piirtämällä Tampereen hukkamailla sikiäviä kasveja.

Suomessa ja Pariisissa työskentevän ranskalaisen valokuvataiteilijan Lorenzön dokumentaarinen valokuvaprojekti käsittelee puolestaan turvapaikanhakijoiden kohtaamaa rasismia ja välinpitämättömyyttä Suomessa.

Rajatila 19.6. asti. Ronga 21.6. asti. Nykyaika 2.7. asti.