Lastenkirjailija Linda Liukas häkeltyi, kun kuuli saavansa Tampereen yliopiston korkeimman huomionosoituksen – Yksi asia on hänestä yhteistä vanhemmille ihan kaikkialla maailmassa

Nina Lehtinen Aamulehti

Linda Liukas saa perjantaina kunniatohtorin arvon Tampereen yliopiston kunniatohtori- ja tohtoripromootiossa.

Perustelujen mukaan Linda Liukas on uudenlaisen ohjelmoinnin opetuksen uranuurtaja. Liukkaan Hello Ruby -kirjat opettavat luovien vertauskuvien avulla lapsille ohjelmointia, tietokoneiden ja internetin toimintaa sekä tekoälyn perusteita.

Miltä kunniatohtorin arvonimi tuntuu?

–Olen häkeltynyt huomionosoituksesta, olenhan itse vain kauppatieteiden ylioppilas. Hetken aikaa pohdinkin, että näinköhän he ovat lähestyneet väärää ihmistä. Tämä tuntuu syksyn alulta. Paluu kouluun on nyt teemana sekä uudessa kirjassani että yliopistomaailmassa. Olen erityisen mielissäni, että huomionosoitus tulee luonnontieteistä. Toivonkin, että pystyn rakentamaan siltoja luonnontieteiden, kasvatustieteiden ja taiteiden välillä. Vielä 1960–1970-luvulla opettajien ja tietojenkäsittelytieteiden välinen ajatustenvaihtohan oli paljon tiiviimpää kuin nyt.

Olet omistanut kirjasi Robotti koulussa äidillesi "kuten aina". Mitä äiti sinulle opetti?

– Isä oli se, joka antoi minulle pelottomuuden tietokoneita kohtaan. Hän toi tietokoneen kotiimme, kun olin pieni, kun ne olivat kalliita ja niistä sanottiin, että ne eivät ole mitään lasten leluja. Hän sanoi, että me lapset emme voi tehdä koneella mitään, mitä ei voisi korjata. Äidiltä taas sain mielikuvituksen ja kyvyn nähdä maailmaa sekä uteliaisuuden. Satukirjailijana pidän mielikuvitusta vieläkin tärkeämpänä kuin pelottomuutta. Äiti on vieläkin esilukijani ja hänen kanssaan työstämme Hello Ruby -sadut.

Ossi Ahola

Suosittelet kirjojasi 5–9-vuotiaille luettavaksi yhdessä aikuisen kanssa. Kun puhutaan digiajan teknologiasta herää ajatus, kuinka pitkään kirjat tehdään paperikirjoina?

–Paperi käyttöliittymänä ei ole ollenkaan vanhentunut. Itse olisin pienenä tyttönä ollut innoissani saadessani tällaisen kirjan. Kädessä pidettävä esine on täysin eri asia kuin lisätä ruutuaikaa elämään. Usein unohdetaan sekin, että tietojenkäsittelytieto on paljon muutakin kuin tietokone. Se merkitsee ajattelun- ja ongelmanratkaisuntaitoja. Kun itse opiskelin ohjelmointia, se oli pitkälti tietojen siirtämistä. Merkitys, tunne ja tarina unohdettiin. Siksi halusin Hello Ruby -kirjat helposti lähestyttäviksi ja innostaviksi. Se on tärkein asia, mitä voimme lapsille tehdä.

Lapset kasvavat diginatiiveiksi, mutta milloin isovanhempien sukupolvi saa oman Hello Ruby -sarjansa?

– Vanhemman sukupolven täytyy vapauttaa itse itsensä. Toki toivoisin, että tälle sukupolvelle löytyisi joku intohimoinen tyyppi, joka toimisi oppaana. Japanissa tapasinkin tällaisen, 70-vuotiaan rouvan, joka oli kolme vuotta aiemmin aloittanut iPhone-ohjelmoinnin. Hän oli tehnyt japanilaiseen traditioon liittyviä hienoja sovelluksia, joita parikymppiset pojat eivät koskaan osaisi. Hänet oli kutsuttu myös Applen pääkonttoriin esittelemään näitä. Aivan loistava roolimalli sukupolvelleen!

Teet nykyään 180 matkapäivää vuodessa, mitä olet maailmanmatkoillasi oppinut?

–Sen, että olemme lopulta kaikki hyvin samanlaisia. Rubyn pohjoismaiseen lapsuuteen perustuva maailma on vedonnut Kiinassa, Lähi-idässä ja Yhdysvalloissa, hyvin erilaisissa paikoissa. Kaikki vanhemmat, ihan kaikkialla maailmassa, ovat huolissaan siitä, miten lapsemme tulevat pärjäämään tulevaisuudessa. Suomalainen tasa-arvo, demokratia ja varsinkin koulutus resonoi ympäri maailmaa. Se on aito suomalainen menestysbrändi, josta ei voi puhua liikaa.