Kari Salminen

Aina sama virsi: maailma on vaarassa tai tuhoutunut, salamyhkäinen Organisaatio valtaa alaa ja häiritsee vapaiden kapinallisten elämää. On taisteltava tulevaisuudesta.

Labyrintti-trilogian päätösosa on eeppisiin mittoihin venytetty tehoste- ja toimintanäytös. Tämän kaikki kolme osaa ohjannut visuaalisten efektien ekspertti osaa. Tekniikan miehet ovat yleensä heikkoja ihmisten asioissa. Heistä tuppaa tulemaan paperinukkeja digitaalimaisemissa.

Thomas (Dylan O’Brien) ja muut ”aukiolaiset” yrittävät ensin pelastaa irrallista immuunien joukkoa ennen kuin tehtäväksi asettuu WCKD-konsernin hallinnoimaan kaupunkiin tunkeutuminen. Toiminta on alusta saakka läkähdyttävä, mutta ihmisten väliset suhteet jäävät sarjakuvadialogin ja poseerauksen asteelle.

Nuoret irrallaan

Jotain hyvinkin keskeneräistä koko konseptissa on. Nuoret elävät omaa elämäänsä vailla tukiverkkoja, aivan kuin he olisivat irrallaan elokuvan hahmottelemasta dystopian todellisuudesta. He astuttavat omaa mytologisen nuoruuden maailmaansa, jossa aikuiset ja heidän yhteisönsä ovat aina rajoittamassa vapauksia.

Ihmiskunta on pääosin tuhoutunut, mutta ne, jotka tässä surkeassa maailmassa vaeltavat, näyttäisivät olen kovasti työn touhussa – tulossa ei mistään ja menossa ei minnekään.

Oma logiikkansa

Entä sitten itse idea? No, kapinalliset kakarat haluavat vapauttaa immuunit ihmiset organisaation käsistä. Siis viedä maailmalta ainoan mahdollisuuden kehittää vastalääkettä ongelmiin. Kyllä, se edellyttäisi joiden alistamista välineiksi, mutta jos poikkeustila on esitettyä tasoa, sekin alkaa vaikuttaa järkevältä.

Labyrintissa on oma logiikkansa. Tämä on nuorten fantasiaa, ja sellaisissa tärkeintä on vapaus ja tahto panna järjestelmän ja teknologian valtiaille hanttiin. Sellaista se teini-ikä on.

Ohjaaja Wes Ball onneksi antaa palaa niillä melko mittavilla keinoilla, jotka hänelle on annettu käyttöön. Jotkut mekanismit, syyn ja seurauksen ketjut, rakennelmat ja tapahtumasarjojen jatkumot ovat vakuuttavaa katsottavaa, spektaakkelia sen itsensä vuoksi. Niissä kohdissa silmä lepää.