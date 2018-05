Kymmenet taiteilijat ja tieteentekijät palkittiin tiistaina Tampereella – palkittujen joukossa muun muassa Anneli Kanto, Juha Hurme ja Tatun ja Patun kirjoittajat

Anni Tolonen Aamulehti

Tiistai-iltana Tampereen Raatihuone täyttyi jälleen merkittävistä tamperelaisista. Raatihuoneella myönnettiin Tampereen kaupungin stipendit ammattitaiteilijoille, Eino Salmelaisen säätiön tunnustuspalkinnot teatterin tekijöille, Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnot sekä Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunnan myöntämät apurahat tieteellisen jatkotutkimuksen tekijöille.

Ammattitaiteilijoiden stipendit myönnettiin 11 taiteilijalle

Tampereen kaupungin sivistys- ja kulttuurilautakunta on myöntänyt ammattitaiteilijoille stipendejä työskentelyyn ja jatkokoulutukseen. Vuoden 2018 ammattitaiteilijoiden stipendihaku kohdennettiin visuaalisten taiteiden, kuten kuva- ja elokuvataiteen lisäksi lastenkulttuurin alalla toimiville taiteilijoille.

Stipendi on kannustusraha, joka myönnetään joko paikallisesti tai alueellisesti ansioituneille taiteilijoille. Tänä vuonna kaikkiaan 81 taiteilijaa haki stipendiä.

Sivistys- ja kulttuurilautakunta päätti huhtikuussa myöntää stipendejä tänä vuonna 11 taiteilijalle. Jaettava stipendien summa on yhteensä 25 000 euroa.

Ammattitaiteilijoiden stipendit myönnettiin seuraaville henkilöille:

Sami Sänpäkkilä, Anna Pekkala, Mustafa Mohammed, Janne Hokkanen, Emmi Kallio, Tomas Regan, Hannamari Matikainen, Fanniina Tuomola, Pia-Maria Krutsin,Timo Kokkila ja Pasi-Pekka Pajamäki.

Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto

Tampereen kaupunki on myöntänyt kirjallisuuspalkintoa aina vuodesta 1944. Palkinnot myönnetään vuosittain tamperelaiskirjallisuuden parhaimmistolle ja teoksille, jotka on julkaistu palkinnonjakoa edeltävänä vuonna.

Palkinnot myöntää luovan kirjallisen työn palkitsemistoimikunta. Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinto vuonna 2017 julkaistuista teoksista myönnetään yhdeksälle kirjailijalle.

Tässä palkitut ja perustelut:

Joel Maisalmi

Aino Havukainen ja Sami Toivonen palkitaan teoksesta Tatun ja Patun ällistyttävä satukirja: kaikkien aikojen ensimmäinen satukirja, jossa on käyttöohjeet. Havukaisen ja Toivosen tuorein teos on riemastuttava, vallankumouksellinen lastenkirja. Jos lapset ja vanhemmat viettäisivät yhdessä aikaa uusimman Tatun ja Patun parissa, olisi terapeuteilla tulevaisuudessa vähemmän töitä.

Emil Bobyrev

Juha Hurme palkitaan teoksesta Niemi. Historia ei ole tylsää, minkä Hurme vakuuttavasti osoittaa innostavalla ja hauskalla teoksellaan. Barokkityylisessä romaanissaan Hurme yhdistää taidokkaasti vakavaan ja hyvinkin informatiiviseen kerrontaansa kommentoivan nykyslangin.

Katarina Sallyla

Anneli Kanto palkitaan teoksesta Lahtarit. Kannon romaani Suomen sisällissodasta tuo aiheeseen uusia näkökulmia laajan kertojajoukon − miesten ja naisten, sotilaiden ja siviilien − moniäänisenä kertomuksena. Ajankohtainen teos on humaani ja voimakkaan universaali sanomaltaan. Oman rikkaan lisänsä teoksen vivahteikkuuteen tuo Kannon osaava pohjalaismurteiden käyttö.

ERIIKA AHOPELTO

Katja Kaukonen palkitaan teoksesta Lumikadun kertoja. Kaukosen romaani on taian- ja sadunomainen teos, jota elähdyttää syvän traaginen tuntu − se on kuin ihmiselo itse, ja siitä tihkuva kauneus. Lumikadun kertoja kertoo synkästä ajasta, sodan ajan Puolasta, tavallisista ”pienistä” ihmisistä, heidän yhteisöstään ja kohtalostaan kauniisti ja lumoavalla tyylillä.

Petri Huhtinen

Anni Kytömäki palkitaan teoksesta Kivitasku. Kytömäen toisessakin romaanissa on samaa taituruutta ja voimaa kuin hänen esikoisteoksessaan. Kivitasku on maalailevan kauniilla kielellä kirjoitettua kerrontaa, joka nivoo taidokkaasti yhdeksi kokonaisuudeksi kolme eri aikatasolla tapahtuvaa tarinaa.

Timo Marttila

Marisha Rasi-Koskinen palkitaan teoksesta Eksymisen ja unohtamisen kirja. Rasi-Koskisen teos on yhdellä tasolla kertomus erilaisista köyhyyskokemuksista, jotka ajavat henkilöt epätoivoisiinkin tekoihin. Toisella tasolla teos on filosofinen pohdinta identiteeteistä, muistamisesta, unohtamisesta ja eksymisestä. Rasi-Koskisen maaginen realismi ja kerrontatyyli tempaavat jälleen mukaansa ja kieli on kaunista.

Annina Mannila

Marjo Katriina Saarinen palkitaan teoksesta Kerrottu huone. Saarisen teos Kerrottu huone kohtaa psykoanalyysin mahdottoman. Kerrottu huone on tarina muistin, muistamisen ja unohtamisen, todellisen ja kuvitellun monikerroksisuudesta.

Raija Rintamäki saa kääntäjäpalkinnon Merete Mazzarellan Elämän tarkoitus -teoksen suomentamisesta. Palkinto on samalla kunnioitus Rintamäen laajasta käännöstyöstä. Mazzarellan laaja lukeneisuus, viittaukset kirjallisiin esimerkkeihin, monet filosofiset pohdinnat sekä ylipäätään intelligentti tyyli vaativat kääntäjältä laajaa tietämystä ja hyvää tyylitajua.

Eino Salmelaisen säätiön tunnustuspalkinnot

Eino Salmelaisen säätiö jakaa palkintoja ja apurahoja henkilöille, jotka ovat ansiokkaasti toimineet Tampereen teatterielämän hyväksi. Vuoden 2018 apurahat myönnettiin näyttelijä Matti Hakuliselle, lavastaja Mikko Saatamoiselle, kampaaja-maskeeraaja Jonna Lindströmille sekä Tampereen yhteiskoulun lukion teatteri-ilmaisun toiminnalle.

Petri Huhtinen

Tässä palkitut ja säätiön perustelut:

Näyttelijä Matti Hakulinen on kuulunut Tampereen Teatterin näyttelijäkuntaan seitsemän vuotta. Sitä ennen hän on työskennellyt muun muassa kaupunginteattereissa Jyväskylässä, Joensuussa ja Raumalla. Hakulisen viimeaikaisia rooleja ovat muun muassa Catsin Vanha Deuteronomi ja 1918 – teatteri taistelussa punapäällikkö Hugo Salmela.

Lavastaja Mikko Saastamoisen kädenjälkeä on saatu ihastella paitsi Tampereen Teatterin näyttämöillä, myös muissakin teattereissa sekä Tampereella että muualla Suomessa. Saastamoisen viimeaikaisia töitä ovat muun muassa musikaalit Sugar (lavastus ja puvut) ja Cats (lavastus).

Kampaaja-maskeeraaja Jonna Lindstöm on kuulunut Tampereen Teatterin henkilökuntaan jo pitkään. Hän on taitava maskeeraaja, jonka vastuulle viime vuosien vaativimmat työt ovat luonnostaan langenneet. Lindströmin viimeaikaisista töistä esiin nousee Cats ja musikaalin vaativat kissahahmot.

Tampereen yhteiskoulun lukion (TYK) teatteri-ilmaisun toiminta on vuosien varrella kasvattanut monta tunnettua teatterintekijää. Tamperelaiset teatterit ovat myös tehneet yhteistyötä TYKin kanssa esimerkiksi antamalla näyttämöitään opiskelijoiden käyttöön. Tampereen Teatterin 1918 – Teatteri taistelussa -näytelmässä yksitoista lukiolaispoikaa teki merkittävät roolit saaden opintopisteitä. Tampereen yhteiskoulun lukion merkitys tamperelaisena teatterikasvattajana on merkittävä.

Tieteellistä jatkotutkimusta avustettiin 120 000 eurolla

Tampereen kaupungin tiederahaston toimikunta myöntää vuosittain apurahoja tieteellisen jatkotutkimuksen tukemiseen. Yhteissummaltaan apurahaa myönnettiin noin 120 000 euroa.

Tiederahasto tukee väitöskirjatyöskentelyä 4 200 euron henkilökohtaisella apurahalla sekä painatuskustannuksia 200 eurolla.

Apurahan sai kaikkiaan 28 ihmistä luonnontieteiden, tekniikan, lääketieteen, yhteiskuntatieteiden ja humanististen tieteiden aloilta.