Kuuntele Saara Aallon ensimmäinen euroviisuehdokas: "Monsters on muodoltaan ehtaa 2010-lukua, mutta ei mitenkään erityinen sävellys"

Antti Lähde Aamulehti

Monsters on ensimmäinen kolmesta Saara Aallolle kirjoitetusta kappaleesta, joista valitaan Suomen edustuskappale Portugalissa toukokuussa järjestettävään Eurovision laulukilpailuun.

Saara Aallon, Linnéa Debin, Joy Debin ja Ki Fitzgeraldin säveltämä ja sanoittama Monsters on muodoltaan ehtaa 2010-lukua. Kappale yhdistää kepeää letkeyttä voimauttavaan nostattavuuteen ja kuulostaa soundinsa ja tuotantonsa puolesta suunnilleen samalta kuin monet vuosien hitit, joiden katsotaan edustavan tropical house -tyylilajia.

Ripeätempoinen Monsters on kohtalaisen hyvä, mutta ei mitenkään erityinen sävellys. Se lataa kaikki paukkunsa kertosäkeen dramaattisesti kohoavaan fraasiin, joka jää päähän ensimmäisestä kerrasta – ja kuullaan kolmen minuutin aikana alun toistakymmentä kertaa.

"I ain't gonna hold on to these monsters anymore", Aalto laulaa kertosäkeessä. "En aio enää pitää kiinni näistä hirviöistä."

Tiedottessa Aalto selittää kappaleen sanomaa näin.

–En anna pään sisäisten demonien tehdä päätöksiä, vaan minä teen ne ja olen vahva. Olen koko viime vuoden käynyt läpi omaa pelkoa hyväksymisestä. Hyväksytäänkö minua sellaisena kuin olen?

Ei erotu riittävästi

Monstersista puuttuu koukku, joka kohottaisi sen lukemattomien kaltaistensa yläpuolelle. Kappaleen huomiota herättävin elementti on kertosäettä seuraavan osan "lapsikuoro", joka toistaa "I ain't scared no more" -fraasia – mutta sekin kuulostaa kovin tutulta jokaiselle Sian Cheap Thrills -kappaleen kerrankin kuulleelle.

Kappaleen on tuottanut ruotsalainen laulunkirjoitus- ja tuotantotiimi The Family, joka on tehnyt muun muassa Måns Zelmerlövin vuoden 2015 euroviisuvoittajan Heroesin.

Monsters on nyt kuultavissa suoratoistopalveluissa ja musiikkivideo on katsottavissa Yle Areenassa ja YouTubessa.

Saara Aallon toinen kilpailukappale julkaistaan 16.2. ja kolmas 23.2. Voittajabiisi valitaan 3.3. Metro Areenalta lähetettävässä suorassa UMK18-lähetyksessä Lähetyksessä esiintyy myös Spice Girls -yhtyeestä tuttu Melanie C.

Voittajakappale valitaan yleisön ja kansainvälisten raatien äänestyksellä.