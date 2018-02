Kuolleet hevoset vitriinissä ottavat vastaan Berlinde de Bruyckeren näyttelyssä Tampereella – "Hevonen on täynnä voimaa ja kauneutta"

Raili Roth Aamulehti

Kuvanveistäjä Berlinde de Bruyckeren teokset kuolleista hevosista ovat hätkähdyttäneet taideyleisöä ympäri maailmaa. De Bruyckeren näyttely avautuu Sara Hildénin taidemuseossa lauantaina.

Sara Hildénin taidemuseossa tulijan ottaa vastaan No Life Lost II -teos. Siinä kolme kuollutta hevosta on sidottu päällekkäin lasivitriinin sisään.

Katso videolta, kun Berlinde de Bruyckere kertoo teoksestaan No Life Lost II:

De Bruyckere on nostanut teostensa kuolleet hevoset sodan viattomina uhreina vertauskuvaksi sodan kärsimyksen nostamille tunteille.

Taiteilija on nähnyt kuvia Tampereen sisällissodan aikaisista tapahtumista. Hevoset ja ihmiset sotakuvissa näyttävät de Bruyckeren mielestä hyvin samanlaisilta Suomessa ja Belgiassa.

–Käytän veistoksissa kuolleita hevosia, koska se on ihmiselle läheinen eläin. Hevonen on täynnä voimaa ja kauneutta.

Ossi Ahola

Taiteilija asuu ja työskentelee Gentissä, Belgiassa. Gentissä ja Flanderin alueella oli ensimmäisessä maailmansodassa länsirintaman tuhoisimpia taisteluita. De Bruyckere teki tilausteoksen In Flanders Fields -museon vuoden 2000 näyttelyyn. Näyttelystä tuli hänen taiteellinen läpimurtonsa.

Talven valon määrä yllätti

Helmikuun talvinen valo Tampereella oli taiteilijalle yllätys.

–Kävin täällä viimeksi syksyllä ja tila näytti silloin aivan erilaiselta. Tämä lumi ja valo muuttavat paljon. Näyttelyn avausteos on aivan erilainen täällä valossa kuin Århusin näyttelyssäni, de Bruyckere sanoi perjantaina näyttelyn avautumisen aattona.

Taiteilija halusi jättää alakerran näyttelytilojen ikkunoihin himmennykset. Järven jäältä säteilee sisään runsaasti valoa.

Erityisesti de Bruyckeren mieltä lämmittää ulkoveistoksen Rodt, 6 January paikka museon pihalla. Teosta voi katsella eri kerrosten ikkunoista. Peurahahmon päälle on satanut kerros lunta.

–On hienoa, että teosta voi katsella täältä yläkerrasta, de Bruyckere sanoi.

Ossi Ahola

De Bruyckere rakensi näyttelyä Tampereella viikon. Viikon aikana hän ehti käydä myös kävelyllä Näsijärven jäällä ja saunomassa Rajaportin saunassa.

–Molemmat olivat hienoja kokemuksia! Oli hienoa päästä vanhaan, paikalliseen saunaan tamperelaisten kanssa.

Museo osti teoksen kokoelmiinsa

Sara Hildénin taidemuseon johtaja Päivi Loimaala kertoi, että museon väki alkoi haaveilla de Bruyckeren näyttelystä Venetsian biennaalissa vuonna 2013. Siellä esillä ollut de Bruyckeren Cripplewood-teos teki Loimaalaan vaikutuksen.

Sara Hildénin näyttelyssä on nyt esillä Cripplewoodin jatkumo, Embalmed – Twins -teokset. Museo on hankkinut kokoelmiinsa näyttelyn It almost seemed a Lily II -työn.

Sara Hildénin taidemuseon näyttely on De Bruyckeren ensimmäinen yksityisnäyttely Suomessa ja samalla taiteilijan ainoa museonäyttely tänä vuonna. Koko museon kattavaan näyttelyyn tulee veistoksia ja piirustuksia pääasiassa 2000-luvulta, mutta myös 1990-luvun lopulta.

