Kulttuuritoimitus Tallinnassa 2015: muotoilija Pavel Sidorenkon vinyyli näyttää uutta aikaa

Nina Lehtinen Aamulehti, Tallinna

Alkuun anekdootti kansojen välisestä kanssakäymisestä - ja ennakkoluuloista.

Moottoripyöräilyä harrastava Pavel Sidorenko löysi taannoin Motonet-verkkokaupasta kaipaamansa, juuri hänelle sopivan enduro-pyörän. Ongelma oli ainoastaan se, että pyörä oli keskellä hämäläistä maalaismaisemaa Suomessa, Sidorenko Tallinnassa.

Koska eletään vuotta 2015, Sidorenko lähetti myyjälle sähköpostia ja ilmoitti haluavansa ostaa pyörän.

Ostotarjous venäjänkieliseltä nimeltä ja vielä Tallinnasta ei metsiemme miestä kuitenkaan ilahduttanut. Vastaus oli yksisanainen ja yksiselitteinen: "Ei".

Toomas Volmer

Sidorenko ei lannistunut. Hän laittoi Suomessa asuvan, suomea puhuvan naispuolisen ystävänsä asialle. Mutkien kautta kaupoille päästiin kuin päästiinkin, mutta ei ilman varotoimenpiteitä.

– Se oli huvittavaa. Mies oli niin epäluuloinen, että tapaamista ei voinut järjestää sinne, missä pyörä oli. Paikka piti ehdottomasti olla keskellä kaupungin toria ja aika ehdottomasti keskellä päivää, muistelee Sidorenko vapaa-ajan liikematkaansa Suomeen.

Hymyilevältä ja hyväntahtoiselta haltijalta näyttävä muotoilija ei ole episodista pahoillaan. Hänestä terve epäluulo on ihan ymmärrettävää.

Keräilystä tuunaukseen

"Keep me searching for a heart of gold", laulaa Neil Young Soo-kadun sinisessä talossa, jossa Sidorenkon design-paja toimii yhdessä huonekaluja valmistavien Keha 3 ja Delerict furniture -liikkeiden kanssa.

Sidorenkon ja hänen vaimonsa Marian Upstairs-yrityksen menestys alkoi vinyylilevyistä valmistetuista kelloista. Marialla oli tapana keräillä vanhoja levyjä, joista suuri osa oli kulunut kuuntelukelvottomiksi.

Niille oli keksittävä käyttöä. Pavel Sidorenko nappasi idean huvipuistojen siluettien leikkaajilta. Hän piirsi maailman kaupunkien profiileja tietokoneella ja leikkasi siluetit levyistä irti laserilla. Enää vain koneisto kellotauluun ja persoonallinen ajannäyttäjä oli valmis.

– Aluksi kellojen valmistus oli pelkkä harrastus, mutta saimme niin paljon positiivista palautetta ja kyselyjä, että kelloja oli tehtävä myyntiin.

Jätepaloista rintakoruja

Vinyylikellot eivät ole jääneet pelkästään Tallinnan design- ja matkamuistomyymälöihin. Tällä hetkellä Sidorenkoilla on vähittäismyyjiä Viron lisäksi Saksassa, Hollannissa, Englannissa, Belgiassa, Ranskassa, Japanissa ja Yhdysvalloissa.

Kauppa on käynyt hyvin myös verkon kautta. Jopa niin, että virolaisista käytetyn tavaran liikkeistä vanhat Melodija-levy-yhtiön vinyylit ovat jo loppuneet. Nykyisin Sidorenko hankkiikin tarvitsemansa vinyylit Ruotsista.

Ylijäämämateriaalikin Upstairsissa hyödynnetään. Jätepaloista leikataan eläinaiheisia rintakoruja ja kampoja. Lisäksi Upstrairs myy Maria Sidorenkon suunnittelemia keraamisia mukeja ja koruja.

Onnekkaat harjoittelevat Helsingissä

Olympiavuonna 1980 Tallinnassa syntynyt Pavel Sidorenko opiskeli tuotesuunnittelua Viron taideakatemiassa.

Opintoihin kuuluvan ulkomaanharjoittelunsa Pavel suoritti Bratislavassa, Slovakiassa, mutta Maria oli "onnekkaampi" ja pääsi Helsinkiin tutustumaan suomalaiseen grafiikkaan ja keramiikkaan.

Toomas Volmer

Nyt molemmat tekevät lopputyötään. Siitä muistutuksena työhuoneen lattialla lojuu Pavelin suunnittelema, siirreltävä ja koottava polkupyöräteline.

Muotoilijan elämä 2010-luvun Virossa on innostavaa.

–Neuvostoaikana desigia ei ymmärretty lainkaan. Ainoa, josta ehkä jotenkin oltiin kiinnostuneita oli vaatesuunnittelu ja muoti. Nyt tilanne on täysin toinen. Tallinnassakin on alan yrittäjiä yhdistävä design-keskus, iloitsee Sidorenko.

Kesällä hän aikoo muuttaa liikkeensä Telliskiven luovaan keskukseen, lähemmäksi matkailijoita ja alueella liikkuvia hipstereitä. Muiden muotoilijoiden kanssa toimiminen on suunnittelijalle hedelmällistä.

– Pyöritämme verkkokauppaa Marian kanssa yhdessä, mutta suunnittelun teemme itsenäisesti. Minulla saattaa olla kuitenkin ajatuksia keramiikasta, ja Marialla minun työstäni. Vuorovaikutuksessa saamme välitöntä palautetta toisiltamme.