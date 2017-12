Antti Lähde Aamulehti

Blue Sky Studiosin animaatiostudion (Ice Age ja Rio jatko-osineen) tuorein tarina kulkee tuttuakin tutumpia latuja. On vastentahtoinen sankari, jonka täytyy voittaa itsensä, ja on arkkivihollisia, jotka sankarin täytyy voittaa puolelleen – tällä kertaa ilahduttavasti empaattisuus ja avuliaisuus aseinaan.

Harmi vain, että Ferdinand on taisteluhärkä. Hänen elämänkohtalonaan on jahdata punaista liinaa Madridin areenoilla ja ottaa mittaa Espanjan taitavimmista matadoreista kymmenientuhansien ihailevien silmäparien edessä.

Ferdinand on erilainen nuori. Hän on kiinnostuneempi kukkasista ja mehiläisistä (ei siinä mielessä, vaan ihan konkreettisesti) kuin fyysisestä kilvoittelusta.

Elokuva

Ferdinand

★★★

Ohjaus: Carlos Saldanha

Ikäraja: K7.

Kesto: 1 h 48 min.

2D dub: Cine Atlas ti 12.10, 14.35, 17.30, ke 12.10, 14.35, 17.30, to 12.10, 14.35, 17.30. Plevna ti 12.15, ke 12.15, to 12.15. 2D orig: Cine Atlas ke 18.45, to 18.45. 3D dub: Plevna ma 15, 17.05, ti 15, 17.05, ke 15, 17.05, to 15, 17.05. 3D orig: Plevna ti 12, ke 12, to 12