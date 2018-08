Kuka tahansa pääsee nyt alastonmalliksi – Tampereen taidemuseo jatkaa kesänäyttelyn herättämää keskustelua läskeistä ja kauneudesta

Raili Roth Aamulehti

Vuoden nuoren taiteilijan J. A. Juvanin sukupuoli-identiteettiä ja kehonkuvaa pohtiva näyttely on herättänyt runsaasti palautetta. Monella tuntuu olevan tiukat käsitykset siitä, millainen saa tai ei saa olla.

Facebook-kommentoija koki näyttelyn oksettavaksi. Toinen kävijä ihailee taiteilijan rohkeutta ja suree sitä, ettei yhteiskuntamme vielä kestä erilaisuutta.

Tampereen taidemuseo osallistuu keskusteluun Kehorauhaa!-tapahtumalla Juvanin With All My Love -näyttelyn viimeisillä viikoilla. Juvanin teosten teemoja ovat myös läski ja feminismi.

Lue lisää:Kaksi kerrosta täynnä pysäyttäviä kuvia alastomasta vartalosta – "Piti hyväksyä se, että minulla on lihavan ihmisen keho"

Kehorauhaa! alkaa kello 13 Älä mahdu muottiin -kuvauksilla. Valokuvaajat Mirkku Merimaa ja Niina Stolt aloittivat keväällä 2017 kampanjan, jonka tarkoituksena on ravistella ajatuksia kauneudesta ja juhlistaa jokaisen arvokkuutta. Kuvattavana on käynyt lähes 500 ihmistä.

Alasti tai alushousut jalassa

Lauantain kuvaukseen voi osallistua taidemuseon pääsymaksun hinnalla klo 15 asti. Kuvassa esiinnytään alasti tai alushousut jalassa mallinuken kera.

Taidemuseolla on pukeutumistila, josta pääsee suoraan kuvaan mallinukketorson kanssa. Kuvaus kestää muutaman minuutin. Kuvat jaetaan Älä mahdu muottiin -kampanjan Facebook-sivuilla ja nettisivuilla, josta ne voi käydä lataamassa omaan käyttöönsä.

Kello 14.45 taidemuseolla alkaa paneelikeskustelu, johon osallistuvat Juvanin ja kuvaaja Merimaan lisäksi teatteritaiteilija Raisa Omaheimo sekä museolehtori ja feministi Janina Ahlfors. Päivän päätteeksi Juvani esittelee näyttelyään.

J. A. Juvani

Kehorauhaa! la 11.8. kello 13–17 Tampereen taidemuseolla.