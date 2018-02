Kotimaisen komediahitin jatko-osa tarjoaa edeltäjäänsä kepeämpää duunarihuumoria

Janne Kaakko

Arto Salmisen romaanin pohjalta syntynyt Varasto oli vuoden 2011 elokuvayllättäjiä. Kotimaiselle komedialle varsin poikkeuksellisesti Taru Mäkelän ohjaama ja Veli-Pekka Hännisen valkokankaille sovittama duunarikipuilu kelpasi sekä kriitikoille että kansan syville riveille, joista jälkimmäiset äänestivät teoksen Yleisö-Jussin arvoiseksi. Jatkoa saattoi siis odottaa.

Uusi tarina ei nojaa edesmenneen Salmisen tekstiin enää muuten kuin hahmojen osalta. Siinä missä avauskertomus piirsi koomisen pintakerroksensa alla varsin pisteliään, kolkon ja julmanpuoleisen kuvan alimman tuloluokan arjesta, jatko-osan sävy on huomattavasti säyseämpi.

Ripaus sosiaalisatiiria

Keveämpi ote jatkaa jo edellisosassa tapahtunutta henkilökehitystä. Antero Rousku (Kari-Pekka Toivonen) ei ole enää isyytensä myötä ihan yhtä itsekeskeinen sika kuin ennen.

Tiettyä kulmien hioutumista on havaittavissa myös hänen avopuolisossaan Karitassa (Minttu Mustakallio). Hämäävän sivistymätön baariruusun ulkokuori kätki aiemmin sisäänsä suorastaan pirullisen juonijan. Nyt siitä puolesta nähdään vain välähdyksiä.

Ripaus sosiaalisatiiria säilyy parin teini-ikäiseksi kasvaneen tyttären (Emilia Karilampi) hahmossa. Fiksu tyttö haaveilee opinnoista ulkomailla, mutta näyttää vääjäämättä juuttuvan perittyyn huono-osaisuuden loukkuun. Enimmäkseen nämä yhteiskunnalliset sävyt jäävät kuitenkin kepeän kommellushuumorin jalkoihin.

Yrittäjyyden tielle

Alkutahdit irtovitsien siivittämälle duunaritunaroinnille lyö Rouskun tökerönä pysynyt käytös. Uudet asiakaspalvelutehtävät eivät vuosia varaston kätköissä lymynneelle yrmylle maistu, mistä seurauksena ovat lopulta potkut.

Vanha työkaveri Raninen (Aku Hirviniemi) sattuu olemaan taas vaihteeksi samassa tilanteessa, ja niinpä kaksikko päättää ajan hengessä nousta suosta yrittäjyyden tietä.

Vailla aiempaa työkokemusta veijarit alkavat kaupata remonttipalveluja. Olemattoman ammattitaidon paikkaa internet, työmateriaalit ja -välineet vohkitaan entiseltä työnantajalta (Esko Salminen), asiakkaat puolestaan ykkösosasta tutulta koijarilta (Vesa Vierikko).

Karita avustaa vilungissa ja värvää ohessa oman lähiöbaarissa notkuvan äitinsä (Hannele Lauri) mukaan hämäräbisneksiin.

Kaikki farssin ainekset ovat siis kasassa, ja sellaisena Varasto 2 rullaakin kankaalla jouhevasti. Purevin sosiaalipoliittinen särmä on edeltäjään nähden poissa, mutta toisaalta niin on myös huumorin häijyin kärki. Näiden kompuroijien puolella on sen myötä helpompi olla.