Koskettava kokoelma kuoleman jälkeen – runoilija saneli viimeiset säkeensä saattokodissa

Matti Kuusela

Haikuvia saattaa olla vuoden kevyin ja pienin kirja – mutta vain ulkonaisesti. Sisältä se on niin täynnä ajatusta, tunnetta ja kaipuuta, että satutetun lukijan pitää laskea se useasti käsistään ennen viimeistä runoa.

Se kulkee näin:

Selvitän tämän kaiken

kunhan olen päässyt perille

Haikuvia on loppiaisena kuolleen Markku Innon jäähyväisteos ja ilmestyi postuumisti alkuviikosta.

Into on kirjoittanut runot kuulakärkikynällä ruutupaperille tai sanellut läheisille, ensin hoito- ja sitten saattokodissa Turussa.

Saatesanoissa Innon vaimo Mona Nylund kirjoittaa:

"Into on tiennyt, että Haikuvia tulee olemaan jäähyväiskokoelma, ja työn tekeminen on ollut hänelle tärkeää ja antanut voimaa... Vaikka hän saattoi vierailulla olla väsynyt, säkeiden voima herätti, terästi, nauratti, pohditutti ja teki jopa onnelliseksi."

Jos olisin joki

Runoilija siis tietää mitä on tulossa. Eikä kuitenkaan tiedä.

Jos minä olisin joki virtaisin hiljalleen

vuoren taakse alkulähteelle ja funtsaisin

uudelleen koko jutun järkevyyttä

En tiedä mitä päästäni vielä tulee.

Sitä ne eivät voi viedä, siitä ne eivät tiedä.

Minun imperfektini on niiden preesens.

Minne vesi katoaa?

Innon huumori on tallella, samoin sanojen tarkkuus ja kuulaus, myös runon rakentamisen taito, muiston pysyvyys.

Kirjan alaotsikko on "Ukkokodin pieniä runoja". Ehkä päätämme kuitenkin lapsuuteen, pieneen ihmeeseen.

Poika lappaa vettä käsin

kaivamaansa kanavaan.

Ihmettelee minne

vesi katoaa.