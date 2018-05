Kommentti: Sata-Häme Soi on yhä hengissä ja pukkaa uutta

Aulis Alatalo

Ennen kevään toista harmonikkaristeilyä eräät epäilijät Ikaalisten seudulla arvuuttelivat, montakohan kuukautta Sata-Häme Soi pysyy pystyssä. Kovin moni ei uskonut, että Harmonikkaliiton risteilyn jälkeen festivaali pystyy keräämään tarpeeksi väkeä laivalle kattamaan kulut.

Toisin kävi. Sata-Häme Soin tärkeyden tajunneet ikaalislaiset ja jämijärveläiset vapaaehtoiset ja pelimannit soittivat kaikki ystävänsä läpi, sillä monet harmonikkaryhmät olivat jo saaneet tuta oman retkensä.

Perheet innostuivat mukaan ennennäkemättömällä innolla, sillä nyt oli tarjolla lapsille ja nuorille ”oma” risteily - ja ohjelma oli sen mukainen. Muksujen tuoma energisyys tarttui kaikkiin.

Kiven ja kannon väliin heitetty Márta Schmidt sai kuin saikin risteilyn plussalle 1 500:lla risteily- juhlijallaan. Hän sai myös Ikaalisten kaupungin päättäjät puolelleen ja ymmärtäjäksi – festivaali on kaupungille velkaa, mutta myös se, josta Ikaalinen tunnetaan. Se tuottaa paikallisille yrityksille miljoonatolkulla vuosittain. Jos se kaadettaisiin, tuollaisen festivaalin nostaminen uudelleen olisi monen vuoden työ.

Ei ole siis ihme, että yhteyksiä uudelleen koko kevään rakentanut Schmidt puhaltaa. Sata-Häme Soi on vähän myöhässä talkoiden jälkeen, mutta selvästi hengissä ja pukkaa uutta. Sillä on edessä kesä, jossa taiteellinen johtaja Niko Kumpuvaarakin on voinut toteuttaa itseään.