Kolmoisvoitto Saara Aallolle – Oliko Uuden musiikin kilpailussa mitään järkeä?

Jantso Jokelin Aamulehti

"Nyt on voittajafiilis, kerrankin mä voitan jotain!"

Näin iloitsi Saara Aalto, kun hänen Monsters-kappaleensa ykkössija selvisi lauantain Uuden musiikin kilpailun finaalilähetyksessä. Saara Aalto tuli myös toiseksi ja kolmanneksi, olihan hän kolmella kappaleellaan historiallisesti kotimaan euroviisufinaalin ainoa esiintyjä.

On mahdollista, että näin saatiin lähetettyä Eurooppaan tuotannollisesti parasta mahdollista jälkeä. Voi myös olla, että muuallakin suuressa maailmassa tätä tehdään, eikä siinä pitäisi olla mitään ihmeellistä. Länsi-Savon kolumnisti Anssi Mehtälä totesikin osuvasti, kuinka tähän saakka touhu on ollut kuin olisi menty puulaakijoukkueella MM-kisoihin.

Jos autoritäärisellä valintamenettelyllä kyetään estämään Kuunkuiskaajien, Waldo's Peoplen, Paradise Oskarin ja Geir Rönningin kaltaiset hutit, ehkä tässä on joku järki. Varsinkin, kun Suomessa elää suorastaan epätoivoinen halu menestyä Euroviisuissa.

Mikään tästä ei kuitenkaan poista televisiokatsojan ikäviä tunteita siitä, että tämänvuotinen valintamenettely oli 1) ihmeellistä kulttuurikommunismia, 2) Uuden musiikin kilpailun hengen pettämistä ja 3) huonoa televisiota.

ARI LAHTI

Lauantai-illan UMK-lähetyksen kannalta tärkein oli tietysti kohta kolmonen. Mitä katsottavaa tässä oikeastaan on, kun artisti on jo tiedossa ja paria kappalevaihtoehtoa – tai käytännössä yhtä – renkutettu jo etukäteen kyllästymiseen asti?

Hämmennyksen takia äänestämistä ei tullut illan aikana edes ajatelleeksi. Maakohtaisia raateja ja yleisöäänestystä yhdistelevä arvostelujärjestelmäkin katosi katsojan ymmärryshorisontin taakse.

Ei millään pahalla

Tässä vaiheessa lienee syytä todeta, ettei Saara Aallossa ollut käytännössä mitään vikaa. Hän hoiti osansa valoisalle ja energiselle tyylilleen uskollisena, eikä mikään myötähäpeän tunteista liittynyt varsinaisesti häneen.

Ne liittyivät ennemminkin häntä ympäröivän koneiston tunteja jatkuvaan hehkutukseen siitä, kuinka Aalto on "virheetön", "amazing" ja "Kalevalaan verrattava kansallisaarre". Illan myötä vahvistui piinallisesti kuva kansakunnasta, joka perustunne on jatkuva pelko unohduksen mereen uppoamisesta.

Tämän kauhun vallassa mihin tahansa kansainvälisessä vedessä dipattuun ajopuuhun tarrataan kuin Titanicin jälkiaallokossa.

Mutta kuten sanottua, Saara Aalto pysyi illan riepotteluissa sujuvasti pinnalla niin taidoillaan kuin asenteellaankin. Siitä, voittiko oikea kappale, voimme tietenkin kiistellä suurempia kansallisia puheenaiheita odotellessa.

Ennakkoon leivottu voittobiisi?

Puhtaasti show'n puolesta Monsters oli Uuden musiikin kilpailun vedoista köykäisin. Tummalla mystiikalla maustettu kaapuintro vaihtui kappaleen aikana sinänsä toimivaan laserteemaan, mutta yleisesti livevedossa oli käynnistelyn makua. Monstersin visuaalinen ilme jäi myöhemmissä kappaleissa nähtyjen suurrakenteiden ja pyrotekniikoiden varjoon. Kertosäe oli kolmikosta jankkaavin ja laululla muutenkin suurin vaara kääntyä voimatulkinnasta kiekumiseksi.

En ollut ainoa, jonka mielestä Domino oli Saara Aallon kappaleista paras. Suorastaan ihanan Kylie- ja Ruotsi-henkinen laulu tuntui soivan Aallon suussa puhtaimmin, ja sävellyksenä Domino valoi kolmikosta selkeimmin uskoa elämään. Punainen yleisteema, kipinäsuihkut ja pyörivät ja kaatuvat Domino-palikat olivat mukavan camp ja viisumainen ratkaisu.

ARI LAHTI

Hurjin lavashow oli muiden kappaleiden varjoon jääneessä Queens-vedossa. Höyryveturin kärkeä muistuttava kääntyvä lavasterakennelma, tieteiselokuvahenkiset asut ja palavat öljytornihässäkät syleilivät rohkeasti kitshiä. Kappale edusti selkeimmin Euroviisujen teollista standardia ja unohtui samasta syystä helpoimmin.

Monsters julkaistiin ennakkoon Aallon viisukappaleista ensimmäisenä, minkä vuoksi se ehti saada ylivoimaisesti eniten radiosoittoa. Muut kappaleet julkistettiin porrastetusti tämän jälkeen.

Esiin nousi etukäteen jopa kysymys siitä, taputeltiinko Monsters tietoisesti voittajaksi huomattavasti muita suuremmalla näkyvyydellä.

"Juuri selvemmin Yle, Aalto ja hänen taustallaan oleva Warner eivät voi ilmaista, että kilpailu on olemassa heidän suosikkibiisinsä näkyvyyden maksimoimiseksi", kirjoitti Oskari Onninen Helsingin Sanomissa.

Suurimmat yllätykset nostalgiaa

Monstersin voiton myötä illasta jäi entistäkin enemmän ennalta junailtu olo. Kun kupletin juoni oli näin selvästi esiintyjää ja miltei kappalettakin myöten tiedossa, yllätyksiä päädyttiin hakemaan ennemminkin Saara Aalto -show'n ulkopuolelta.

Jo juontaja Krista Sigfriedsin Portugali-teemainen avausnumero Mekko kattoon oli aivot sopivasti saneerauskuntoon rempannut ysäri-sipsipussi-europop-kulttuurinen-omiminen-pläjäys.

UMK-illan suurin yllätys oli kuitenkin jotakin mystistä kautta väliaikaesiintyjäksi löydetty, 1990-luvun megayhtye Spice Girslistä tuttu brittiläinen Melanie C. Spaissareista kiinnostavimman soolouran tehnyt Mel C esitti muistettavimman dancehittinsä I Turn To You vuodelta 2000. Veto oli aidosti yllättävä ja sekoitti liian tiukaksi taputeltua pakkaa juuri sopivasti.

Yllätysvisiitin teki myös Euroviisuissa Suomea vuonna 1994 edustanut duo CatCat, joka esitti Siegfriedsin kanssa viisukappaleensa Bye Bye Baby.

Hetkinen – menneisyyskö tästä illasta nousikin yllättävimmäksi anniksi? Ehkä putosin jossain vaiheessa kärryiltä.

Järjestyksessä 63. kertaa järjestettävän Eurovision laulukilpailun finaali käydään Portugalissa Lissabonin Altice-areenalla 12. toukokuuta. Suomi hakee finaalipaikkaa semifinaalien kautta. Aalto esiintyy ensimmäisessä semifinaalissa 8. toukokuuta.