Kolmen tunnin riemuristeily: Saimaa soitti pitkään ja rönsyilevästi, yleisö eli mukana encoreen saakka

Jussi Niemi

Aha, ei lämppäriä. Tulee pitkähkö setti, ajattelin Saimaan keikalle mennessäni.

Paikan päällä setti osoittautui vielä paljon pidemmäksi. Ilman väliaikaa musiikki raikui kolme tuntia! Alettiin olla Grateful Dead -lukemissa. San Franciscon hipithän soittivat vuosikymmeniä 3–4 tunnin keikkoja.

Saimaan rönsyilevä soundi ei suoranaisesti muistuta Deadista, mutta soittoasenne on samaa sukua. Homma lähtee siitä, miten muusikot pitävät itsensä tyytyväisinä ja hakeutuvat sinne, mikä heitä kiihottaa ja piristää.

Kosminen paradoksi on, että tämä näennäisen itsekäs metodi tuottaa yleensä jännittävää, moni-ilmeistä ja ennen kaikkea oikeasti elävää musiikkia. Yleisön on vaikea olla innostumatta, koska soittajien iloa ja energiaa on mahdoton vastustaa.

Keskisormi bisnekselle

Näin kävi Olympiassakin, missä väki kannusti täysillä riehakasta maratonia pitkän encoren loppuun asti. Tunnelma oli lämmin.

Saimaa on eräänlainen hymyilevä keskisormi tämän päivän musiikkibisnekselle, jota määrittää tarkka kohdennus, riskien minimointi ja valtavirtaisen radiosoundin kritiikitön palvonta.

Tehosekoittimessa kehiin tulleen kitaristi-säveltäjä Matti Mikkolan ryhmä näyttää, että heittäytyminen, seikkaileminen ja intensiteettiä lietsova vuorovaikutus toimivat edelleen markkinapellejen kvartaaleista ja ”realismista” huolimatta. Silloin estradin molemmin puolin on paljon hauskempaa.

Riemukas kombinaatio

Tuoreen ja niin ikään mittavan Urheilu-Suomi-soundtrackin myötä Saimaan viritys on sikäli muuttunut aikaisemmasta.

Nyt lavalla hääri pääosin instrumentaalibändi lukuun ottamatta loppua, jossa rumpali Eppu Kosonen tuli eturiviin vetämään Pepe Willbergin levyllä tulkitseman Leikitään. Hän ei esiintynyt suinkaan kansallisen ikonin suuria saappaita peläten, vaan sukelsi estottomasti sävelmän ytimeen ja eli sitä koko kropallaan.

Urheilu-Suomea kunnioitettiin koko ykkössetillä. Kakkossetissä koukkailtiin jo välillä edellisen albumin Levottomaan Tuhkimoon, Joutsenlauluun, Myrskyluodon Maijaan ja Lentävään kalakukkoonkin.

Perusotetta voisi kuvata 1960- ja 1970-lukujen vapaan hippi-irrottelun, tiukasti funkyn mustan R&B:n ja epämääräisen jazzillisuuden riemukkaaksi kombinaatioksi.

Hurjan menon selkärankana toimi Juho Kanervon napakka bassottelu. Tolkuttoman svengin salainen ase oli kuitenkin kahden rumpalin ja yhden perkussionistin tiivis rytmisavotta, jonka Mikkolan rytmikitara ja kaksi kosketinsoittajaa kruunasivat.

Mikael Myrskogin syntikka teki villejä kuulentoja, ja Juhani Grönroosin kitara tikkasi komeita sooloja puhumattakaan Juha Kankareen mahtavan puhallinarsenaalin upeasta jäljestä.